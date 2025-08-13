Martín Rappallini (Pte UIA), Carlos Blaquier y Eduardo Nougues de Ledesma

Este martes 12 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se llevó a cabo el evento que distingue a quienes se destacaron durante el último año en la actividad empresarial a nivel nacional. Ledesma fue premiada como la mejor empresa agroproductiva de la Argentina.

El Grupo Ledesma recibió el Premio Fortuna 2025 a la Mejor Empresa Agroproductiva Carlos Blaquier, miembro del Comité Ejecutivo del Directivo de Ledesma S.A.A.I. y Eduardo Nougues, director de Asuntos Institucionales y Legales, fueron quienes recibieron el premio de manos de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina.

“Es un gran honor recibir en nombre de Ledesma este premio que nos otorga la Revista Fortuna como la mejor compañía agroindustrial de la Argentina. Nuestra industria enfrenta grandes desafíos, un mundo más competitivo que exige eficiencia, productividad, innovación y sostenibilidad. Para responder, necesitamos más que nunca trabajar juntos, empresas, Estado y sociedad, mejorando infraestructura, reduciendo costos y promoviendo la inversión", señaló Carlos Blaquier.

empresa ledesma premio Martín Rappalini, Carlos Blaquier nieto y Eduardo Nogués Además, detalló el modelo de sostenibilidad de la empresa: "Creemos que la verdadera competitividad se construye también cuidando el ambiente, desarrollando nuestras comunidades y mirando al futuro con optimismo. Muchas gracias nuevamente a Fortuna y a todos los que forman parte de la familia de Ledesma. Este reconocimiento es de ustedes", concluyó.

Por su parte, Eduardo Nougues dedicó unas palabras a quienes forman parte de la empresa Ledesma: “Este premio es, sobre todo, para nuestra gente, para cada directivo, cada colaborador y sus familias que día a día ponen su esfuerzo, talento y compromiso para que Ledesma siga creciendo, innovando y aportando valor al país". Hace 20 años que la revista Fortuna, de Editorial Perfil SA, galardona a quienes más se destacaron en la actividad empresarial en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos. image Todos los premiados en la edición 2025 del Premio Fortuna

