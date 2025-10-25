Matute Farjat es el nuevo entrenador de Belgrano

La Comisión Directiva de General Belgrano decidió apostar por la experiencia y el sentido de pertenencia. El flamante cuerpo técnico, encabezado por Horacio “Matute” Farjat, buscará potenciar al plantel de cara al cierre de la temporada actual y preparar el camino para la competencia 2026 de la Liga Jujeña de Fútbol.

Liga Jujeña: Belgrano tiene nuevo entrenador General Belgrano ya tiene nuevo conductor. La dirigencia del club confirmó que Horacio “Matute” Farjat será el encargado de dirigir al primer equipo durante el tramo final del año y en la próxima temporada liguista. La decisión se tomó ante la necesidad de reordenar el plantel y encarar con ambición los compromisos que se aproximan.

Farjat es un viejo conocido de la institución: dio sus primeros pasos como entrenador en las divisiones formativas del club antes de continuar su carrera en entidades reconocidas del fútbol jujeño como Altos Hornos Zapla, Sportivo Rivadavia y Ciudad de Nieva, entre otras.

En su reciente paso por el León de Nieva, fue uno de los protagonistas del último campeonato local, alcanzando las semifinales luego de una destacada campaña.

El proyecto deportivo contará también con la presencia de su padre, el “Tata” Farjat, quien aportará su vasta trayectoria y conocimiento del fútbol regional. Juntos, planifican un Belgrano competitivo y con una identidad clara dentro y fuera del campo de juego. El cuerpo técnico ya comenzó a trabajar pensando en dos competencias clave: el Torneo Promocional, que iniciará el 31 de octubre, y la Copa Federación, prevista para noviembre. En este último certamen, el club deberá conformar un selectivo Sub-23, lo que representará una oportunidad para renovar y refrescar el plantel.

