lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 06:49
Copa Libertadores

Liga de Quito vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo Liga de Quito vs Botafogo, que se enfrentarán en el estadio la Casa Blanca el próximo jueves 21 de agosto a las 19:00 (hora Argentina). Facundo Tello Figueroa será el árbitro del partido.

Liga de Quito vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Botafogo se medirá el próximo jueves 21 de agosto ante LDU Quito en la vuelta de la llave 2 de la Copa Libertadores con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio la Casa Blanca a las 19:00 (hora Argentina).

En sus últimos 3 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Botafogo resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Facundo Tello Figueroa.

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)
Los resultados de Botafogo en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 1 vs Botafogo 0 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Botafogo 2 vs Carabobo 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Carabobo 1 vs Botafogo 2 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Botafogo 1 vs Universidad de Chile 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)
Horario Liga de Quito y Botafogo, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

