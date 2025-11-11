Lionel Messi habló de su presencia en el Mundial 2026: "No quiero ser una carga"

Lionel Messi concedió una entrevista exclusiva al diario Sport de Barcelona y sorprendió con sus palabras sobre su posible participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina . El capitán aseguró que mantiene vivo el deseo de estar presente, aunque remarcó que su continuidad dependerá de su condición física.

Además, puntualizó en el hecho de que lejos está de querer ser un peso para el equipo , dado el alto nivel de exigencia que implica una competencia de esa escala.

“ No quiero ser , entre comillas, una carga . Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel. Un Mundial especial y más después de haberlo ganado ”, señaló el rosarino .

También señaló que su preparación en Inter Miami difiere de la de los futbolistas que militan en Europa , un factor que, según admitió, podría incidir en su decisión final . “Nuestra temporada es distinta . Vamos a tener una pretemporada de por medio y pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial. Hay que ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar”, explicó.

Pese a mostrarse cauto, Messi no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de disputar una nueva Copa del Mundo. “Obviamente soy consciente de que es un Mundial y es especial, lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”, concluyó.

Cuándo confirmaría Lionel Messi su decisión de participar o no

De acuerdo con lo expresado por Messi, su decisión final se conocería entre enero y febrero de 2026, período que coincide con la antesala de la última fecha FIFA previa al Mundial, donde la Selección Argentina podría enfrentarse a España en una nueva edición de la Finalissima.

En paralelo, el capitán argentino confirmó la extensión de su vínculo con Inter Miami hasta 2028, una noticia que despertó entusiasmo entre los hinchas albicelestes. Con este acuerdo, el rosarino podría seguir en actividad hasta los 41 años, aunque advirtió que analizará su condición física de manera constante antes de tomar cualquier determinación.