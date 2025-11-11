martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 10:37
Declaraciones.

Lionel Messi habló de su presencia en el Mundial 2026: "No quiero ser una carga"

El capitán argentino expresó su deseo de jugar el próximo Mundial, aunque supeditó su decisión a cómo se sienta físicamente.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lionel Messi reiteró su deseo de jugar el Mundial 2026.

Lionel Messi reiteró su deseo de jugar el Mundial 2026.

Lionel Messi concedió una entrevista exclusiva al diario Sport de Barcelona y sorprendió con sus palabras sobre su posible participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina. El capitán aseguró que mantiene vivo el deseo de estar presente, aunque remarcó que su continuidad dependerá de su condición física.

El capitán habló de todo.
Crack.

¿Qué dijo Lionel Messi en el American Business Forum?
Boca le gano a River 2 a 0
Fútbol.

Boca Juniors le ganó 2 a 0 a River Plate y clasificó a la Copa Libertadores 2026

Además, puntualizó en el hecho de que lejos está de querer ser un peso para el equipo, dado el alto nivel de exigencia que implica una competencia de esa escala.

Messi habló de su posible presencia en el Mundial 2026.

Qué dijo Lionel Messi sobre su presencia en el Mundial 2026

No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel. Un Mundial especial y más después de haberlo ganado”, señaló el rosarino.

También señaló que su preparación en Inter Miami difiere de la de los futbolistas que militan en Europa, un factor que, según admitió, podría incidir en su decisión final. “Nuestra temporada es distinta. Vamos a tener una pretemporada de por medio y pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial. Hay que ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar”, explicó.

Explicó que su preparación en Inter Miami es diferente a la de los jugadores que compiten en Europa, y que eso también influirá en su decisión.

Pese a mostrarse cauto, Messi no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de disputar una nueva Copa del Mundo. “Obviamente soy consciente de que es un Mundial y es especial, lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”, concluyó.

Cuándo confirmaría Lionel Messi su decisión de participar o no

De acuerdo con lo expresado por Messi, su decisión final se conocería entre enero y febrero de 2026, período que coincide con la antesala de la última fecha FIFA previa al Mundial, donde la Selección Argentina podría enfrentarse a España en una nueva edición de la Finalissima.

En base a las declaraciones de la Pulga, la decisión se conocerá entre enero y febrero de 2026.

En paralelo, el capitán argentino confirmó la extensión de su vínculo con Inter Miami hasta 2028, una noticia que despertó entusiasmo entre los hinchas albicelestes. Con este acuerdo, el rosarino podría seguir en actividad hasta los 41 años, aunque advirtió que analizará su condición física de manera constante antes de tomar cualquier determinación.

