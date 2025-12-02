martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 11:11
Lissa Vera hizo un anuncio sobre su futuro en Bandana: ¿Qué dijo?

Lissa Vera utilizó sus perfiles en redes sociales para expresar su postura de manera firme sobre su participación futura en Bandana.

Redacción de TodoJujuy
El anuncio de Lissa Vera sobre su futuro como integrante de Bandana. &nbsp;

Recientemente, Lissa Vera se pronunció para esclarecer su rol dentro de Bandana, después de que circularan rumores sobre su supuesta desvinculación de los proyectos de 2026. La artista usó sus redes sociales para exponer su versión y poner fin a la confusión generada por comentarios que aseguraban que ya no participaría en las futuras presentaciones del grupo.

Declaróel novio de Lourdes Fernández
Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: qué dijo
El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera.
Bandana volvió para festejar sus 25 años: las fotos de un show único

Durante los últimos días, varios medios difundieron que Lissa habría decidido alejarse de los compromisos de la banda a raíz de un conflicto interno ocurrido en una reciente actuación.

¿Peleas internas en Bandana?

Según estas publicaciones, la fricción entre las integrantes habría sido el motivo de su presunta exclusión de los planes para el año próximo, información que rápidamente se propagó entre los fans del conjunto.

Ante la polémica, Lissa Vera decidió dirigirse a sus seguidores mediante su perfil de Instagram. En su publicación señaló: “A raíz de los diferentes comentarios y consultas que me han hecho referentes a mí continuidad en el proyecto de Bandana 2026 me veo obligada a dejar en claro que no me bajé del mismo ya que las negociaciones siguen en pie”. Con estas palabras, la cantante desmintió cualquier confirmación sobre su salida y subrayó que su permanencia depende de acuerdos que todavía están en curso.

Lissa dejó planteado que la decisión final todavía no está tomada.

La diferencia entre lo difundido por algunos medios y la declaración directa de Lissa mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la banda. Mientras tanto, las demás integrantes siguen trabajando en la organización de los compromisos para el año próximo, a la espera de un anuncio oficial que confirme los planes definitivos.

Con su publicación, Lissa Vera dejó en evidencia que todavía no hay una decisión definitiva respecto a su participación. Hasta que las negociaciones lleguen a su fin, su presencia en los próximos conciertos de Bandana continúa siendo una opción abierta, sin estar descartada.

¿Qué comentó Lowrdez Fernández sobre su relación con Lissa Vera?

Recientemente, en el marco del esperado regreso de Bandana, Lowrdez Fernández se refirió a su vínculo con Lissa Vera durante una entrevista en el programa Infama (América TV). La artista habló sobre la complejidad de la relación que mantiene con su compañera, en medio de la expectativa que genera el regreso del grupo a los escenarios tras años de distanciamiento.

La música salva y Bandana es vida”, expresó Fernández durante la emisión conducida por Marcela Tauro. La conversación luego se enfocó en un tema más sensible: la relación y el diálogo con su compañera.

El periodista Nahuel Saa preguntó directamente: “La comunicación con Lissa, ¿cómo está? ¿Pudieron hablar? ¿Pudiste perdonar?”. Lowrdez respondió con firmeza: “Yo no tengo que perdonar a nadie, perdona Dios”.

Por su parte, Pilar Smith quiso conocer cómo se imaginaría un eventual encuentro presencial con Lissa: “Cuando te veas con Lissa, ¿la vas a abrazar, la vas a saludar?”. La cantante respondió sin titubear: “Por supuesto, sí, no sé si me va a saludar ella, pero yo no tengo problema”.

En la misma línea, agregó: “Si está con un problema que vaya a terapia como yo”. La situación se volvió más tensa cuando Santiago Sposato preguntó: “Pero, ¿por qué no tienen comunicación, Lourdes?”.

Finalmente, Lowrdez Fernández aclaró: “Porque se va, porque nos grita como le gritó a la periodista. Yo no me hablo hace dos años”.

