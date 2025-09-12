viernes 12 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de septiembre de 2025 - 08:20
A descansar.

Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo estará el clima en Jujuy

Las altas temperaturas estarán presentes este fin de semana en Jujuy según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Te contamos como estarán estos días.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes 12 de septiembre la provincia de Jujuy presenta cielo despejado, con una temperatura actual de 17,2°C y una máxima prevista de 25°C. El fin de semana y el inicio de la próxima semana estarán marcados por las altas temperaturas y condiciones de nubosidad variable.

Lee además
Altas temperaturas en Jujuy: cómo prevenir la deshidratación y el golpe de calor este febrero
Recomendación.

Altas temperaturas en Jujuy: cómo prevenir la deshidratación y el golpe de calor este febrero
Enero con temperaturas récord.
Calentamiento.

Enero 2025 experimentó las temperaturas globales más altas jamás registradas

Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo va a estar el tiempo en Jujuy
Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Sábado y domingo con máximas de 28°C

Para este sábado se anticipa una mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 28°C, con cielo parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada. El domingo se repetirá un escenario similar, con temperaturas entre los 18°C y 28°C, lo que configurará un fin de semana agradable, ideal para actividades al aire libre.

Inicio de semana con leve descenso

El lunes la mínima descenderá a 15°C y la máxima rondará los 26°C, con condiciones de cielo parcialmente nublado. El martes se espera un leve descenso en la temperatura máxima, que será de 25°C, mientras que la mínima aumentará a 18°C.

Mitad de semana estable

El miércoles y jueves continuarán con un patrón de estabilidad. El miércoles las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 25°C, mientras que el jueves la mínima se elevará a 19°C, manteniendo la máxima en 25°C. En ambas jornadas prevalecerá la nubosidad parcial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Altas temperaturas en Jujuy: cómo prevenir la deshidratación y el golpe de calor este febrero

Enero 2025 experimentó las temperaturas globales más altas jamás registradas

Calor extremo en Jujuy: hasta cuándo siguen las altas temperaturas

Alerta por altas temperaturas en el norte: ¿cómo estará el clima en Jujuy?

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Paisajes de ensueño: el pequeño pueblo del norte argentino que te sorprenderá con su particular nombre. video
Turismo.

Visitá este pueblo de Catamarca con paisajes de película y un nombre que sorprende

Conmoción en Córdoba.
Tristeza.

Encontraron muertos al hombre y al nene de 3 años que eran buscados en Córdoba

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel