Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no irán al Pacto de Mayo

Los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunciaron a través de un comunicado que no asistirán al Pacto de Mayo el martes 9 en Tucumán.

Hoy se conoció la noticia de que los cuatro jueces que componen la Corte Suprema de Justicia de la Nación , no asistirán a la firma del Pacto de Mayo previsto para este martes 9 de julio en la provincia de Tucumán.

El comunicado oficial no detalla los motivos por los que los jueces del máximo tribunal de Justicia decidieron no asistir al pacto que estaba pautado para mayo y que debió posponerse por el debate de la ya aprobada Ley Bases.

¿Qué dicen los jueves?

Los jueces que componen el tribunal sostienen que su decisión se basa en el formalismo de que no están habilitados por la Constitución para firmar pactos políticos como el que propuso el Presidente Javier Milei.

Sin embargo, la decisión se da en medio del debate por la incorporación de dos nuevos integrantes a la Corte Suprema de Justicia, sumada a la polémica postulación del juez Ariel Lijo -apoyada por el Gobierno- y una eventual ampliación del tribunal.

Cabe recordar que Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti no serán los únicos ausentes en el pacto de mayo. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también adelantó su decisión de no participar del encuentro con una dura frase: “Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo, no cuenten conmigo”.

Los jefes provinciales que sí viajarán a Tucumán para firmar la acordada nacional son Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa). Desde el Gobierno también detallaron que solo los gobernadores podrán firmarlo.

