María Inés Zigarán: "Hay desafíos pendientes, pero también muchos logros alcanzados"

María Inés Zigarán , candidata a diputada nacional en primer término por el Frente Jujuy Crece de Provincias Unidas , visitó Sin Límites y marco que fue una campaña muy larga, “pero también nos ha dado la oportunidad de poder recorrer toda la provincia”.

Marco que esperan que el domingo “vaya mucha gente a votar” , a pesar que las encuestas anticipan un gran ausentismo . “Creo que no va a ser tanto, porque creo que así como sigue habiendo todavía un gran cuestionamiento hacia la actividad política, creo que Milei generó una nueva dinámica en la política de rechazo a muchas medidas que tomó el presidente con los ajustes que hizo”.

“Por ejemplo, el sector de los jubilados que ya están eximidos de ir a votar por la edad, creo que va a haber una concurrencia a votar . También creo que va a haber una concurrencia del sector de las personas con discapacidad y sus entornos familiares y sus entornos de asistencia, el sistema universitario, los estudiantes”, remarcó.

Sobre Javier Milei y su gestión , dijo que “ no logro comprender si hay una falta de interpretación política del contexto, o es una decisión de gobernar contra todos , contra las provincias, contra los universitarios, contra la salud pública, contra la educación pública, contra el sistema científico, gobierno contra las personas con discapacidad, contra los jubilados”, destacó.

“No lo veo haciendo política, porque para hacer política hay que creer que la política sirve para construir consensos, y él tiene una definición de la política como casi como un delito. Realmente no tengo puestas muchas expectativas en que pueda cambiar”, lamentó Zigarán.

El nuevo espacio de Provincias Unidas

“Yo lo veo con una enorme potencialidad. Creo que es un bloque que hoy ya tiene una fortaleza importante porque hay gobernadores y provincias muy importantes, pero además hay una idea de país que me parece que es muy interesante, de construir una Argentina federal inclusiva, con mayor democracia, con más república”, estimó.

“Me parece que es una propuesta muy sensata en el centro, del amplio arco ideológico, con mucha templanza, sin ninguna vocación destituyente, con una vocación de construcción, desde la mirada del interior, donde hay un gran entramado productivo, con mucho conocimiento de las problemáticas del interior de la Argentina, y hay gobernadores desde la Patagonia, del centro y del norte”, destacó.

“Me parece que realmente es un espacio que tiene una gran potencialidad para estas elecciones del 26 de octubre, pero sobre todo mirando el 2027”, y dijo que “hoy son seis gobernadores, cerca de 300 gobiernos locales y algunos dirigentes que fueron adhiriendo de manera individual. Creo que va a crecer ese espacio”.

“Nosotros esperamos verdaderamente que en el 2027 eso sea una alternativa que nos ayude a salir de los extremos, que nos ayude a saldar las grietas, que nos ayude a volver a unir a un país tras algún proyecto común”, subrayó la postulante a una banca en el Congreso.

María Inés Zigarán y la votación del domingo

“Ir a votar es siempre una celebración. Después de haber tenido experiencias de ausencias de períodos democráticos, me parece que el acto de elegir es el acto más sencillo, pero al mismo tiempo el más comprometido”, subrayó Zigarán.

Dijo que votar “implica no dejar un vacío, no correrse de la apatía que puede significar no elegir y no comprometerse con algún futuro. Me parece que es un acto de enorme compromiso y la invitación es a que la gente vaya a hacerlo, porque además también es un acto de cuidado”, remarcó.

“Creo que tenemos la obligación de darles a los argentinos una expectativa de futuro, pero también necesitamos que los argentinos y los jujeños en particular vayan a votar este domingo, que salgan de ese lugar de la apatía y del desencanto, que elijan un proyecto”, señaló.

Las propuestas de Jujuy Crece

“Nosotros les ofrecemos una garantía de gobernabilidad, una garantía de república, de democracia, también como una garantía de seguir completando el proyecto político y el proyecto democrático que naturalmente es un proyecto que siempre está en construcción permanente. Hay muchos desafíos pendientes, pero también hay muchos logros alcanzados”, indicó.

“Para nosotros es muy importante que puedan ir al Congreso de la Nación legisladores del Frente Jujuy Crece a defender los intereses de los jujeños, a defender los intereses de Jujuy, a ponerle un límite al gobierno de Milei, pero también nuestra vocación es evitar el retorno al pasado, un pasado que ya conocemos de caos, de corrupción, de violencia”, ponderó.

“Los jujeños no nos podemos permitir un retorno al pasado y creo que este presente es muy ominoso, así que hay que construir un futuro y el futuro está en el Frente Jujuy Crece. Creo que hay una gran alternativa para este domingo, pero también para el 2027”, dijo Zigarán.

Destacó a sus los demás integrantes de la lista, de quien dijo son “dirigentes con experiencia, que hemos estado en la vida pública y en la vida política, pero que también venimos de diferentes actividades privadas”.

“Yo he sido periodista, he sido docente universitaria, he trabajado en ONG y un poco más tardíamente me incorporé a la política, porque entendí que era un espacio de transformación y de enorme responsabilidad”, y pidió el domingo elegir a la Lista 503.