Mario Pergolini quiso aprender a perrear con Cazzu y el video fue viral en redes

Tras recibir unas instrucciones básicas , el conductor siguió lanzando preguntas: “¿Qué hago con las manos ? Lo de la mano no va, ¿no? ¿Esto se hace o no? Manteca, manteca, manteca. ¿Manteca, manteca? Ni sabía que tenía nombre”, bromeó. “No sería un ridículo , porque volví a la tele. Es más ridículo que eso, no va a haber”, remató con ironía .

Cómo le fue a Mario Pergolini perreando con Cazzu

Por último, el presentador se animó a probar algunos pasos: “¡Ya, va, va, va! Me entusiasmé, me entusiasmé. ¡No, no! ¡Che! Esto es todo lo que yo puedo mover. Todo lo que yo me puedo mover es esto. No se rían”, soltó entre carcajadas.