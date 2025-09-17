miércoles 17 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de septiembre de 2025 - 19:04
Caso.

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, declaró y rompió el silencio

Además de ampliarle la imputación por su vínculo con cuatro muertes, le tomaron declaración exhibiéndole las pruebas que lo comprometen.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Matías Jurado.

Matías Jurado.

matias jurado traslado (2)

Este miércoles, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevó adelante una audiencia de control de imputación contra Matías Jurado, presunto asesino serial de Jujuy.

Lee además
piden extender la prision preventiva a matias jurado, el presunto asesino serial de jujuy
MPA.

Piden extender la prisión preventiva a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy
asistencia a familiares de las victimas de matias jurado: estan angustiados y quebrados
Crimen.

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: "Están angustiados y quebrados"

"En la audiencia, realizada en el Servicio Penitenciario de Jujuy, se le hizo conocer a Matías Jurado el tercer y cuarto hecho que se le imputan y se le exhibieron las evidencias en su contra. Tras esto, decidió prestar declaración, aunque podía haberse abstenido, y nuevamente se declaró inocente, negando los hechos que se le atribuyen".

matias jurado MPA declaracion (5)
Mat&iacute;as Jurado est&aacute; acusado de varios cr&iacute;menes en Jujuy.

Matías Jurado está acusado de varios crímenes en Jujuy.

Asimismo, destacó que "la presencialidad permitió exhibirle pruebas que lo ubican en los lugares donde decía no haber estado e incluso registros que muestran que tomó el colectivo que él había negado haber usado. También fue confrontado con resultados de ADN que lo vinculan con la causa".

Guillermo Beller señaló que se encuentran en la etapa final del preparatorio, "aún se esperan resultados de algunas cámaras de seguridad, los últimos procesamientos del laboratorio de genética del Ministerio Público de la Acusación y el informe psiquiátrico realizado por una profesional de la vecina provincia de Salta, que se conocerá mañana".

El objetivo es avanzar hacia la formulación de la acusación, indicó, y un eventual debate para buscar una condena y brindar justicia a las víctimas y a sus familiares, que también son considerados víctimas en el proceso. Durante todo este procedimiento, el Centro de Asistencia a la Víctima del MPA continúa brindando acompañamiento.

Embed - CONFERENCIA GUILLERMO BELLER- CASO MATÍAS JURADO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Piden extender la prisión preventiva a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: "Están angustiados y quebrados"

Una psiquiatra de Salta entrevistó a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

La justicia imputará a Matías Jurado por dos nuevos homicidios

Caso Matías Jurado: "Él tiene derecho de declarar cuantas veces quiera"

Lo que se lee ahora
Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Audiencia clave.

La justicia imputará a Matías Jurado por dos nuevos homicidios

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy
Todo listo.

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas
EN VIVO.

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Audiencia clave.

La justicia imputará a Matías Jurado por dos nuevos homicidios

Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo)
Ciudad Cultural.

FNE 2025: este miércoles se hace el desfile Bienvenida Primavera

Hoy se celebra el Día del Profesor.
Efemérides.

Hoy es el Día del Profesor: las mejores 25 frases para enviar por WhatsApp

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel