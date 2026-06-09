martes 09 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de junio de 2026 - 11:19
País.

Megaoperativo para encontrar a Luciana, la adolescente desaparecida en Córdoba

Intensa búsqueda de Luciana Barrios, despliegan helicópteros, drones y 90 efectivos para encontrar a la adolescente desaparecida en Córdoba.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Megaoperativo para encontrar a Luciana

Megaoperativo para encontrar a Luciana

La desaparición de Luciana Aylén Barrios, una adolescente de 15 años de Colonia Caroya, mantiene en vilo a la comunidad cordobesa y moviliza un importante operativo de búsqueda en distintos puntos de la región.

Lee además
Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores
Sociedad.

Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores
Activaron la Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba
Sociedad.

Activaron la Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba

La joven fue vista por última vez cuando salió del Colegio Bonoris, donde asiste regularmente a clases. Desde entonces, no se tienen novedades sobre su paradero, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades judiciales y de seguridad.

Este martes, a casi un día de su desaparición, se intensificaron los rastrillajes en Colonia Caroya, Jesús María, Sinsacate y otros sectores cercanos.

Activaron el alerta Sofía para encontrar a Luciana Barro
Activaron el alerta Sofía para encontrar a Luciana Barro

Activaron el alerta Sofía para encontrar a Luciana Barro

Participan helicópteros, drones y más de 90 efectivos

El operativo cuenta con la participación de cuerpos especiales de la Policía de Córdoba, bomberos voluntarios y personal especializado en búsqueda de personas.

Según informaron las autoridades, se encuentran afectados al procedimiento un helicóptero, drones, 25 móviles policiales y alrededor de 90 efectivos que trabajan en distintos cuadrantes definidos por los investigadores.

Durante la noche del lunes también se realizaron inspecciones dentro del establecimiento educativo utilizando perros rastreadores, mientras que los rastrillajes se extendieron a caminos rurales, accesos a la ciudad y sectores cercanos al domicilio familiar.

Megaoperativo para encontrar a Luciana
Megaoperativo para encontrar a Luciana

Megaoperativo para encontrar a Luciana

El ministro de Seguridad supervisa el operativo

La magnitud del caso llevó al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, a trasladarse personalmente hasta Colonia Caroya para seguir de cerca las tareas de búsqueda.

El funcionario mantuvo una reunión con el fiscal Guillermo Monti, quien encabeza la investigación y coordina las acciones destinadas a localizar a la adolescente.

"La estamos buscando, desde las 7 de la tarde estamos acá", expresó Quinteros ante medios locales, reflejando la preocupación que genera el caso.

Analizan cámaras y posibles recorridos

Mientras continúan los operativos en terreno, los investigadores trabajan sobre distintos elementos que podrían ayudar a reconstruir los movimientos de Luciana tras salir del colegio.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el análisis de cámaras de seguridad de comercios, viviendas particulares y otros puntos estratégicos de la zona.

Hasta el momento, no se logró determinar si la adolescente abordó algún vehículo o si se dirigió hacia otro sector de manera voluntaria.

Cómo identificar a Luciana

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, Luciana Aylén Barrios es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro, tiene tez trigueña y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La causa fue caratulada como averiguación de paradero y las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad para aportar información que permita localizar a la adolescente.

Megaoperativo para encontrar a Luciana Barrio
Megaoperativo para encontrar a Luciana Barrio

Megaoperativo para encontrar a Luciana Barrio

Solicitan colaboración de la comunidad

Desde la Fiscalía de Instrucción de Jesús María remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la investigación.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse con la Fiscalía a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339. También pueden realizar aportes llamando al 911 o acercándose a cualquier dependencia policial o judicial de la provincia de Córdoba.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos mantienen la esperanza de que Luciana pueda ser encontrada sana y salva en las próximas horas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores

Activaron la Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba

Cuándo se activa la Alerta Sofía y por qué no se usa en todos los casos

Alerta Sofía: qué falló en la búsqueda de Agostina Vega

Alerta Sofía: gran operativo para buscar a otra adolescente en Córdoba

Lo que se lee ahora
Buscan a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de Córdoba
Córdoba.

Alerta Sofía: gran operativo para buscar a otra adolescente en Córdoba

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Arrancó el cambio de sentido de circulación en el acceso sur de San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Arrancó el cambio de sentido de circulación en el acceso sur de San Salvador de Jujuy

Agostina Vega.
País.

Caso Agostina Vega: hallaron dos ADN bajo sus uñas y hay una nueva detenida

Walter Álvarez culpable del asesinato de Ivo Torres
Policiales.

Declararon culpable al gendarme imputado por el asesinato de Ivo Torres en La Quiaca

Controles en la frontera - Argentina- Bolivia  (image ilustrativa) video
Jujuy.

Crisis en Bolivia: el impacto en La Quiaca

Persecución en Alto Comedero: El conductor, de 27 años, está detenido e imputado por contravenciones y por una causa judicial tras la lesión de un policía. video
Jujuy.

Persecución en Alto Comedero: el conductor está detenido y enfrenta varias causas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel