Megaoperativo para encontrar a Luciana, la adolescente desaparecida en Córdoba

La desaparición de Luciana Aylén Barrios , una adolescente de 15 años de Colonia Caroya, mantiene en vilo a la comunidad cordobesa y moviliza un importante operativo de búsqueda en distintos puntos de la región.

Sociedad. Activaron la Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba

Sociedad. Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores

La joven fue vista por última vez cuando salió del Colegio Bonoris, donde asiste regularmente a clases. Desde entonces, no se tienen novedades sobre su paradero, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades judiciales y de seguridad.

Este martes, a casi un día de su desaparición, se intensificaron los rastrillajes en Colonia Caroya, Jesús María, Sinsacate y otros sectores cercanos.

Participan helicópteros, drones y más de 90 efectivos

El operativo cuenta con la participación de cuerpos especiales de la Policía de Córdoba, bomberos voluntarios y personal especializado en búsqueda de personas.

Según informaron las autoridades, se encuentran afectados al procedimiento un helicóptero, drones, 25 móviles policiales y alrededor de 90 efectivos que trabajan en distintos cuadrantes definidos por los investigadores.

Durante la noche del lunes también se realizaron inspecciones dentro del establecimiento educativo utilizando perros rastreadores, mientras que los rastrillajes se extendieron a caminos rurales, accesos a la ciudad y sectores cercanos al domicilio familiar.

Megaoperativo para encontrar a Luciana Megaoperativo para encontrar a Luciana

El ministro de Seguridad supervisa el operativo

La magnitud del caso llevó al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, a trasladarse personalmente hasta Colonia Caroya para seguir de cerca las tareas de búsqueda.

El funcionario mantuvo una reunión con el fiscal Guillermo Monti, quien encabeza la investigación y coordina las acciones destinadas a localizar a la adolescente.

"La estamos buscando, desde las 7 de la tarde estamos acá", expresó Quinteros ante medios locales, reflejando la preocupación que genera el caso.

Analizan cámaras y posibles recorridos

Mientras continúan los operativos en terreno, los investigadores trabajan sobre distintos elementos que podrían ayudar a reconstruir los movimientos de Luciana tras salir del colegio.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el análisis de cámaras de seguridad de comercios, viviendas particulares y otros puntos estratégicos de la zona.

Hasta el momento, no se logró determinar si la adolescente abordó algún vehículo o si se dirigió hacia otro sector de manera voluntaria.

Cómo identificar a Luciana

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, Luciana Aylén Barrios es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro, tiene tez trigueña y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La causa fue caratulada como averiguación de paradero y las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad para aportar información que permita localizar a la adolescente.

Megaoperativo para encontrar a Luciana Barrio Megaoperativo para encontrar a Luciana Barrio

Solicitan colaboración de la comunidad

Desde la Fiscalía de Instrucción de Jesús María remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la investigación.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse con la Fiscalía a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339. También pueden realizar aportes llamando al 911 o acercándose a cualquier dependencia policial o judicial de la provincia de Córdoba.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos mantienen la esperanza de que Luciana pueda ser encontrada sana y salva en las próximas horas.