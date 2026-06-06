Miles de fanáticos despidieron al Indio Solari y esperan confirmaciones sobre el velorio del domingo

Desde el viernes por la tarde, miles de fanáticos coparon las calles del centro porteño para despedir al Indio Solari con una "misa ricotera". Los seguidores se autoconvocaron en Plaza de Mayo para rendirle homenaje al cantante en un clima cargado de emoción. Además, en distintos puntos del país también hubo encuentros de fanáticos.

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En ese marco de emoción, confirmaron que el velatorio del Indio Solari será este domingo 7, pero todavía no está definido el lugar.

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