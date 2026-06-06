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6 de junio de 2026 - 09:13
País.

Miles de fanáticos despidieron al Indio Solari y esperan confirmaciones sobre el velorio del domingo

Los seguidores del Indio Solari se congregaron en Plaza de Mayo, La Plata, en la casa de Parque Leloir y distintos puntos del país, incluida la provincia de Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Plaza de Mayo - Misa ricotera

Desde el viernes por la tarde, miles de fanáticos coparon las calles del centro porteño para despedir al Indio Solari con una "misa ricotera". Los seguidores se autoconvocaron en Plaza de Mayo para rendirle homenaje al cantante en un clima cargado de emoción. Además, en distintos puntos del país también hubo encuentros de fanáticos.

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