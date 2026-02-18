Mox, el artista jujeño que fusiona copla tradicional con rap urbano

El artista jujeño Mox lanzó una nueva canción donde mezcla coplas tradicionales con rap. La presentación se dio en un encuentro cultural independiente organizado por músicos locales. El tema surge de manera espontánea en una juntada artística y hoy circula en redes sociales con una fuerte respuesta del público.

Jujuy. Martes de Chaya en Jujuy: los jujeños disfrutaron del cierre del Carnaval grande

Historias. De Jujuy al corazón del caos: la labor humanitaria de una jujeña que sostiene la vida en zonas de crisis

La fusión no respondió a una estrategia previa ni a una planificación comercial. Mox contó que la canción tomó forma durante reuniones donde distintos artistas comparten sus producciones.

En ese espacio apareció la posibilidad de presentar algo diferente. La mezcla entre copla y rap generó dudas en un primer momento, sobre todo por el peso cultural que tiene la copla en Jujuy.

El artista consultó con amigos antes de mostrar el tema en público. El respaldo fue clave para animarse a dar el paso.

Copla y rap: dos mundos que dialogan

La propuesta integra la caja coplera con bases urbanas y letras propias del rap. Aunque parecen estilos opuestos, comparten un elemento central: la expresión popular.

La copla forma parte de la identidad del norte argentino y tiene fuerte presencia en encuentros culturales de localidades como Purmamarca. En esos espacios, generaciones mayores mantienen viva la tradición.

Mox explicó que buscó respeto en cada detalle de la interpretación. La intención fue rendir homenaje a las raíces sin alterar su esencia.

La reacción de las distintas generaciones

Uno de los interrogantes era la respuesta del público más tradicional. Según relató el músico, muchos referentes de la copla valoraron la iniciativa y destacaron la frescura de la combinación.

La generación joven también mostró interés. En redes sociales, varios usuarios señalaron que la canción despierta curiosidad por la copla en quienes no suelen acercarse a ese género.

El artista reconoció que no practicaba coplas de manera formal antes del proyecto, aunque siempre las sintió como parte de su entorno cultural.

Un lanzamiento en un evento autogestivo

El estreno se realizó en el marco de “Bloodstone”, un encuentro impulsado por artistas locales que promueve la autogestión cultural. El espacio brinda escenario a músicos emergentes que desean presentar material propio.

En el video del tema se observa la participación de otros artistas, quienes acompañan con coplas y caja. La puesta mantiene un formato colectivo y comunitario.

El evento busca incentivar a nuevos talentos a mostrar sus creaciones sin miedo a la crítica.

Identidad jujeña en clave urbana

La canción de Mox se suma a una corriente que apuesta por integrar elementos tradicionales en producciones contemporáneas. El cruce entre copla y rap abre una discusión sobre la evolución de la música regional.

En un escenario dominado por el género urbano, incorporar sonidos locales permite proyectar la identidad jujeña en plataformas digitales y ampliar el alcance cultural.

El tema ya suma reproducciones en redes y genera comentarios que celebran la combinación entre raíces y modernidad.