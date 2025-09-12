Mundial 2026: FIFA comunicó cuáles son los países que más entradas pidieron

La atención mundial hacia el Mundial 2026 se hizo evidente con la abrumadora participación en un sorteo anticipado, que en apenas 24 horas acumuló más de 1,5 millones de inscripciones procedentes de 210 países , según confirmó la FIFA . Esta respuesta refleja no solo la magnitud del interés que genera el torneo, sino también la variedad y amplitud de su público internacional.

Entre las naciones con mayor número de solicitudes se encuentra Argentina . Los países con más pedidos corresponden a los anfitriones , Canadá, Estados Unidos y México , seguidos por fanáticos de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania , lo que demuestra el alcance global del campeonato y la intensidad de la pasión que despierta en diferentes regiones del mundo.

El sorteo exclusivo de la tarjeta Visa , abierto únicamente a mayores de 18 años y sin ningún costo de inscripción ni requisito de pago para resultar ganador, constituye la primera etapa en la distribución de entradas para la competición. Este mecanismo ofrece a los aficionados la oportunidad inicial de garantizar su lugar en lo que se prevé como la edición más anticipada de la Copa Mundial de la FIFA .

La cita en Estados Unidos, Canadá y México tendrá horarios muy diferentes a los que se dieron en la Copa del Mundo Qatar 2022.

El horario en que se registre cada participante no afecta sus chances de ser elegido , y el período de inscripción se mantendrá abierto hasta las 11:00 (hora del este) y 17:00 (hora del Pacífico) del viernes 19 de septiembre . Tras cerrar esta etapa, se realizará un sorteo aleatorio , y a partir del 29 de septiembre , quienes hayan participado recibirán un correo electrónico con la confirmación de los resultados .

Mundial de 2026.

A los participantes que sean seleccionados se les asignará una fecha específica y un horario determinado para comprar sus entradas, según la disponibilidad existente. El proceso de distribución de franjas horarias dará inicio el 1° de octubre, comenzando con la venta de boletos para la fase de grupos, cuyo precio arranca en 60 USD.

Opciones de compra y logística de las entradas para el Mundial 2026

Los seguidores del torneo podrán adquirir entradas individuales para cada uno de los 104 partidos, así como elegir paquetes por estadio o por selección nacional. Las etapas posteriores de comercialización también comenzarán el 1° de octubre, y toda la información sobre fechas, horarios y tipos de entradas estará disponible en la sección de tickets del sitio oficial de la FIFA.

La Copa del Mundo, el trofeo que levantó la Selección Argentina en Qatar 2022 que buscará defender en el Mundial 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su asombro ante la masiva respuesta de los fanáticos: “¡Wow! La respuesta de los aficionados al fútbol en todo el mundo ha sido increíble. Más de 1.5 millones de hinchas de 210 países se han inscrito en el Sorteo de Preventa Visa de la Copa Mundial de la FIFA 26 en tan solo 24 horas. La Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos va a unir al mundo”.

Por su parte, Heimo Schirgi, encargado de Operaciones de la Copa Mundial 2026, destacó la magnitud del interés generado: “Este gran número de inscripciones recibidas es prueba del enorme entusiasmo que suscita la Copa Mundial de la FIFA 26 en todo el mundo y de hasta qué punto está llamado este torneo a marcar un antes y un después en la historia del fútbol”, señaló en declaraciones recogidas por la FIFA.

Paquetes de hospitalidad y calendario del torneo

Cabe destacar que ya están a la venta los paquetes de hospitalidad, que incluyen entradas y se pueden adquirir directamente en la página oficial de la FIFA. La institución que rige el fútbol a nivel mundial recomienda a los aficionados comprar sus tickets únicamente a través de este sitio, que constituye la fuente oficial y confiable para la Copa del Mundo 2026, advirtiendo que los boletos y paquetes obtenidos por vías no oficiales podrían no ser válidos.

Con la lista de clasificados, la cuenta regresiva para el Mundial 2026 comenzó.

Previo al inicio del torneo, la selección argentina disputaría dos partidos amistosos entre el 1º y el 9 de junio, fechas establecidas por la FIFA para encuentros internacionales.

El sorteo de los grupos se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025. Este Mundial, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, dará inicio el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y tendrá su cierre el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.