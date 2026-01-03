sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 13:43
Donald Trump: "Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio detalles de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tras la captura de Nicolas Maduro en un operativo realizado por Estados Unidos en Venezuela, Donald Trump dio una conferencia de prensa este sábado y detalló el exitoso ataque a gran escala sobre Caracas que derivó en el traslado de Maduro y su esposa.

ESTADOS UNIDOS CAPTURÓ A NICOLÁS MADURO
Venezuela declaró el estado de emergencia

El líder de la Casa Blanca en conferencia de prensa en Mar-a-Lago, sostuvo que la operación en Venezuela constituyó una demostración de fuerza como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, y marcó que utilizó el “abrumador poder militar estadounidense”.

Indicó que el ataque fue desplegado desde el aire, la tierra y el mar, y subrayó que se trató de una acción de tal magnitud que “ningún otro país” estaría en condiciones de ejecutar. Trump sugirió que Estados Unidos dejó sin suministro eléctrico a Caracas, aunque evitó precisar cómo se llevó a cabo esa maniobra.

Afirmó que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela por tiempo indefinido, sin fijar un plazo para devolver el poder a manos venezolanas. “Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura, adecuada y juiciosa”.

Indicó que Washington quien decida cuándo y en qué condiciones se producirá esa transferencia, y comparó otros momentos similares como las ocupaciones estadounidenses en Alemania, Japón e Irak, y dijo que es para la reconstrucción económica.

Aseguró que empresas estadounidenses repararán la infraestructura petrolera venezolana y comenzarán a operar para “generar dinero para el país”, reforzando así la idea de una administración directa de los recursos estratégicos mientras dure la presencia estadounidense.

"No podemos arriesgarnos a que lo haga alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada. Vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado", añadió el republicano. Adelantó que Estados Unidos está "preparado para una segunda ola de ataques si hace falta",

"Como saben, hacer negocios en Venezuela viene siendo difícil. No se puede bombear petróleo. Vamos a tener nuestras empresas, las más grandes, gastando millones en infraestructura y que empiecen a hacer dinero para el país”, dijo.

Trump habló acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. “Ninguna nación en el mundo podría haber logrado lo que Estados Unidos logró ayer; francamente, en tan poco tiempo, todas las capacidades militares venezolanas quedaron inutilizadas cuando los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, trabajando con nosotros, las fuerzas del orden, capturaron con éxito a Maduro en plena noche. Estaba oscuro, las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a nuestra operación”, dijo.

