El papa Francisco envió un mensaje esperanzador: "Recen por mí"

También, agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante su internamiento, destacando especialmente las cartas y dibujos de los niños: “En estos días he recibido muchos mensajes de afecto y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Les encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.