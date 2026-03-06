EN VIVO: minuto a minuto: Misiles iraníes impactan en Tel Aviv

La tensión en Oriente Medio escaló de manera significativa este sábado 28 de febrero de 2026, cuando Israel anunció que lanzó un ataque preventivo militar contra Irán, con el apoyo de fuerzas de Estados Unidos, marcando una nueva fase de confrontación en la región. El Ministerio de Defensa israelí informó que la ofensiva, que incluyó bombardeos sobre Teherán y otros puntos del país persa, tuvo como objetivo “eliminar amenazas directas” a la seguridad de Israel, aunque no se difundieron aún detalles específicos sobre los objetivos alcanzados.
Misiles de Irán impactan en Tel Aviv y dejan un herido grave
Al menos una persona resultó gravemente herida en la región de Tel Aviv luego de un nuevo ataque con misiles lanzado desde Irán contra Israel. Se trata del primer caso de gravedad reportado en los últimos siete días, período en el que solo se habían registrado heridos leves y sin impactos directos.
El servicio de emergencias United Hatzalah informó que al menos cinco personas resultaron heridas. Entre ellas hay un hombre en estado grave y otro con lesiones leves, tras el impacto directo de un misil que provocó un incendio en un edificio residencial y la caída de metralla en distintos sectores de la zona afectada.
Desde el cuerpo de bomberos indicaron además que existe riesgo de derrumbe en una de las estructuras dañadas por la explosión.