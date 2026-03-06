EN VIVO: minuto a minuto: Misiles iraníes impactan en Tel Aviv

Live Blog Post

Aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente

Tras ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y el cierre de espacios aéreos, aerolíneas internacionales suspenden vuelos en la región y más allá por seguridad. La escalada militar en Oriente Medio producto de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó este sábado una suspensión masiva de vuelos internacionales en la región. Varios países cerraron su espacio aéreo en respuesta a los enfrentamientos y las tensiones crecientes, lo que obligó a compañías aéreas a cancelar o desviar rutas programadas.

La medida se adoptó luego de que el conflicto se intensificara con ofensivas en territorio iraní y represalias de Teherán, lo que llevó a múltiples países a bloquear su espacio aéreo por seguridad de las operaciones civiles.

Cierre de espacios aéreos y cancelaciones

Tras los ataques, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Irak, Jordania y otros países cerraron temporalmente sus cielos, lo que generó interrupciones y cancelaciones en rutas que cruzan la región. Esta medida de bloqueo de espacios aéreos paralizó vuelos de tráfico internacional habitual y complicó las conexiones entre Europa, Asia y Medio Oriente.

Como consecuencia directa, aerolíneas como British Airways, Lufthansa, Air France, KLM, Virgin Atlantic, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air India e IndiGo anunciaron la suspensión o cancelación de múltiples vuelos hacia destinos como Tel Aviv, Dubái, Doha, Amán y otros puntos estratégicos. Además, algunas compañías optaron por desviar sus rutas para evitar el espacio aéreo afectado.

Impacto para pasajeros y aeropuertos

La interrupción afecta especialmente a aeropuertos clave como los de Dubái, Tel Aviv y Doha, que son hubs internacionales de conexión. Varias operaciones fueron suspendidas indefinidamente, y los pasajeros fueron instados a verificar el estado de sus vuelos y reprogramar sus itinerarios a través de las páginas oficiales de las aerolíneas.

En algunos casos, vuelos que ya habían despegado fueron redirigidos o regresaron a sus puntos de origen. Las compañías también han tomado medidas adicionales, como evitar el sobrevuelo de zonas de alto riesgo y planificar rutas alternativas más largas por razones de seguridad.