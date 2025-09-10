Hoy es el Día de la prevención del Suicidio: ¿Dónde pedir ayuda en Jujuy?

Foto ilustrativa.

Cada 10 de septiembre, en todo el mundo, se conmemora el Día para la Prevención del Suicidio. Una iniciativa que promueve la Organización Mundial de la Salud desde el año 2003 y tiene el fin de generar conciencia sobre esta problemática que es muy grave.

El suicidio es un evento que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial se suicidan cada año casi un millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Otro dato preocupante es que el suicidio constituye la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad.

Factores de riesgo para el suicidio El suicidio es un problema complejo en el que intervienen todo tipo de factores: psicológicos, ambientales, sociales y biológicos. Se han determinado algunas causas que influyen en las conductas suicidas:

En los niños y adolescentes , influyen especialmente factores como la historia psiquiátrica familiar, enfermedades mentales, la pérdida de un ser querido, la depresión, aislamiento social, abuso de drogas y alcohol.

, influyen especialmente factores como la historia psiquiátrica familiar, enfermedades mentales, la pérdida de un ser querido, la depresión, aislamiento social, abuso de drogas y alcohol. Para las mujeres y hombres , suponen un factor muy importante las relaciones con otras personas, la violencia doméstica o el estrés en el ámbito de la familia, aunado a las enfermedades mentales, abuso de alcohol y drogas, entornos familiares problemáticos.

, suponen un factor muy importante las relaciones con otras personas, la violencia doméstica o el estrés en el ámbito de la familia, aunado a las enfermedades mentales, abuso de alcohol y drogas, entornos familiares problemáticos. Los estudios señalan que en el grupo de edad de las personas mayores cuentan especialmente factores como la depresión, el dolor físico a causa de una enfermedad, el aislamiento social y familiar.

Señales de alerta del suicidio Inician las actividades por el mes de la prevención del suicidio Día de la Prevención del Suicidio. No siempre se puede saber si alguna persona de nuestro entorno inmediato está pensando en el suicidio, pero hay algunas señales de alerta que pueden hacer sospechar: Habla acerca del suicidio, o expresar frases como "desearía no haber nacido", "quisiera estar muerto", o similares.

Intenta obtener medios para hacer efectivo el suicidio.

Retraimiento extremo.

Cambios de humor.

Preocupación por la muerte.

Sentir impotencia y desesperanza ante una situación.

Abuso de alcohol y drogas.

Cambios en la rutina normal.

Hacer cosas autodestructivas e imprudentes.

Despedirse de las personas como si fuera a ser definitivo. Con información de Díainternacionalde.com Dónde pedir ayuda en Jujuy 0800 888 4767 - Opción 1 Salud Mental - Lunes a domingos 24 horas Emergencia SAME 107 Salud Mental - las 24 horas Salud Mental Digital - http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ - Lunes a viernes de 8 a 20 horas Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” - Guardia 24 horas lunes a domingos Hospital Pablo Soria - Guardia 24 horas lunes a domingos Centro de Especialidades Norte - Guardia 24 horas lunes a domingos Hospital Snopek – Centro de Especialidades Sur - Guardia 24 horas lunes a domingos Hospital Sequeiros - Guardia lunes a domingos Hospital San Roque - Guardia 8 a 24 horas lunes a domingos Hospital Oscar Orías – Libertador Gral. San Martín - Guardia 8 a 20 horas viernes, sábados, domingos y feriados Hospital Guillermo Paterson – San Pedro - Guardia psiquiatría de lunes a domingos, guardia de psicología 8 a 20 horas viernes, sábados, domingos y feriados Hospital La Mendieta – La Mendieta - Guardia de psiquiatría de lunes a domingos Hospital Dr. Salvador Mazza – Tilcara - Guardia 8 a 20 horas viernes, sábados, domingos y feriados Hospital Gallardo Guardia de Salud Mental – Palpalá - Guardia 24 horas psicólogos, psiquiatría, enfermería de lunes a domingos Hospital Zabala Guardia de Salud Mental – Perico - Guardia de Psicología de 8 a 20 horas lunes a domingos y feriados Hospital Arroyabe Guardia de Salud Mental – El Carmen - Guardia de psiquiatría y activa psicología de lunes a domingos Hospital Jorge Uro – La Quiaca - Guardias activas 8 a 20 horas sábados, domingos y feriados Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541 El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] - lunes a viernes de 8 a 20 horas También se puede acudir a: Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy: Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: [email protected] Fundación Vida: WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: [email protected] Departamento de Apoyo Institucional (DAI) – Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834 Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: [email protected] Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010 Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Correo: [email protected] Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 – Correo: [email protected] Estoy bien - Cortometraje

