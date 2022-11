Las Spice Girls se juntaron en el cumpleaños 50 de Geri Halliwell

Las Spice Girls se se han reunido en el cumpleaños número 50 de Geri Horner . David Beckham, quien contrajo matrimonio con Victoria, difundió un clip de su mujer cantando junto a la cumpleañera , Emma Bunton y Melanie C el tema de la banda “Say You’ll Be There” de 1996.

A su vez, la diseñadora de moda publicó algunas imágenes de ella y sus ex compañeras de banda en el evento en Instagram. Horner (Ginger Spice) cumplió 50 años el 6 de agosto, pero la fiesta se hizo el fin de semana. La artista tenía agendado celebrarlo durante el mes de septiembre, pero el fallecimiento de Isabel II hizo modificaron sus decisiones, motivo por el cual tomó la decisión de posponerlo.

La actualidad de las Spice Girls

Las Spice Girls han publicado recientemente una edición especial por el 25 aniversario de su álbum de 1997 Spiceworld. Las integrantes, salvo Victoria, salió de gira por primera vez en 11 años en 2019, presentándose en grandes estadios en todo el Reino Unido e Irlanda. Desde entonces, comenzaron a circular rumores respecto a otra posible vuelta en vivo.

image.png

En septiembre, Melanie C expresó: “Queremos hacer espectáculos, solo que aún no están organizados. Estamos constantemente hablando de tratar de resolverlo y hacer que funcione para todos. Pero eso sí, ese es mi deseo número uno”.

También, en base a lo publicado por NME, Bunton (Baby Spice) aseguró que Victoria estaría “dispuesta” a unirse a las Spice Girls para una actuación en Glastonbury. No obstante, el cantante contestó que “nadie se lo había pedido”.

Victoria Beckham después detalló que “no podía comprometerse” con una gira completa de reunión de las Spice Girls, “con todo lo demás que tengo con mi moda y mi línea de belleza, y mis cuatro hijos”.

Las Spice Girls quieren que Victoria Beckham regrese al grupo

En septiembre, Melanie C acabó con la ilusión de los seguidores. En una nota que le brindó a Zoe Ball en BBC Radio, la cantante dijo: “Ojalá pudiera decir que se vienen shows. Pero no puedo, lamentablemente. Queremos hacer shows, simplemente no están arreglados todavía”.

En una entrevista con Extra, donde brindó más detalles de su libro de memorias “The Sporty One: My Life As A Spice Girl”, Melanie Chisholm -su verdadero nombre- aseguró que si bien no ve a sus compañeras tantas veces como a ella le gustaría, “se mantienen en contacto” y “siempre hablan de oportunidades para que todos vuelvan a estar juntos en el escenario”.

image.png

“En el fondo de mi corazón, quiero volver a escena. Así que con Mel B estamos hablando y tratando de hacer que eso suceda”. Cuando cobró fuerza el tema de hacer que Beckham regresara a las Spice Girls, la cantante sostuvo: “Siempre estuvimos tratándolo con ella”.

“Ella siempre está involucrada creativamente. Queremos que sea feliz. Es nuestro sueño recuperarla”, completó. Recordemos que las chicas volvieron a actuar por primera vez en 11 años en 2019, con una serie de conciertos en grandes estadios en todo el Reino Unido e Irlanda.