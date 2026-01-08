Venezuela: el minuto a minuto de la liberación de los presos políticos

El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó que solo ha podido verificar cinco excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, tras el anuncio de este jueves del régimen chavista en ese país.
Romero precisó que, de las excarcelaciones confirmadas, “del Helicoide sólo se ha liberado una persona (Rocío San Miguel) y del Rodeo 1 sólo se ha verificado hasta ahora la excarcelación de 4 presos políticos”, y dijo que las listas que circulan no son reales.
La dirigente opositora dijo que “no descansaremos hasta que todos sean libres y que el país entero pueda abrazarse en plena democracia y libertad”, expresó.
“Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente”, dijo la dirigente antichavista en su cuenta de X.
08-01-2026 21:15
Expectativa por la liberación de Nahuel Gallo
El suboficial argentino de Gendarmería Nacional, continúa detenido irregularmente en Venezuela, pero estiman que su liberación y la de otros presos políticos en el país caribeño, se podría dar en las próximas horas tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro.
La esposa del gendarme argentino, María Alexandra Gómez, habló sobre la liberación de su marido: “no tenemos información confirmada pero estamos esperanzados, no perdemos la fe”, expresó la mujer en diálogo con TN.
“Espero que hoy sea el día en el que tengamos esa llamada de Nahuel y esa imagen del reencuentro”, dijo tras los 13 meses que Nahuel se encuentra detenido. “Su hijo Víctor pregunta todo el tiempo por su papá”, marcó.
“Lo único que necesito es que la libertad se de para todos los venezolanos y extranjeros. No hay libertad en Venezuela si hay presos todavía. Es necesario para volver a tener esa tranquilidad en familia, que nos la robaron hace mucho tiempo”, manifestó.
En medio de la expectativa, agregó que “nosotros hicimos todo lo legalmente correcto para conseguir la liberación de Nahuel. Están elevadas todas las denuncias ante los organismos internacionales”, sostuvo María Alexandra.
08-01-2026 21:15
España confirmó el retorno de sus cinco ciudadanos de Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que los cinco ciudadanos españoles liberados en Venezuela ya se encuentran en vuelo hacia España y que llegarán en las próximas horas a ese país.
“Pronto estarán en casa con sus seres queridos”, anunció Albares a través de sus redes sociales. El canciller español señaló que mantuvo contacto directo con los liberados para expresarles su satisfacción por la noticia. “He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación”, afirmó.
