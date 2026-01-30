viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 16:32
Hollywood.

Murió Catherine O'Hara, estrella de "Mi pobre angelito"

Con más de cinco décadas de trayectoria, dejó una huella imborrable en la comedia y en el cine internacional, con personajes que marcaron a varias generaciones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Figura del cine de los 90.

Figura del cine de los 90'.

Dueña de un talento único para la comedia, O’Hara construyó una carrera sólida y versátil que atravesó teatro, cine, televisión y animación, convirtiéndose en una figura clave del humor contemporáneo.

Una carrera que marcó generaciones

Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, Catherine Anne O’Hara creció en una familia trabajadora y desde muy joven mostró inclinación por la actuación. Sus primeros pasos los dio en el circuito teatral, hasta que su destino cambió al ingresar al histórico Second City Theatre de Toronto, semillero de grandes figuras del humor.

En 1974 se incorporó oficialmente a la compañía y luego formó parte de Second City Television (SCTV), el exitoso programa emitido entre 1976 y 1984. Allí se destacó no solo como actriz, sino también como guionista, trabajo que le valió un Premio Emmy en 1982.

Del teatro a Hollywood

A partir de la década del 80, O’Hara dio el salto definitivo al cine. Tras algunos papeles iniciales, alcanzó notoriedad mundial con su inolvidable interpretación de Delia Deetz en Beetlejuice (1988), donde desplegó un humor excéntrico que se convirtió en marca registrada. Tal fue el impacto del personaje que la actriz volvió a interpretarlo décadas más tarde en la secuela Beetlejuice Beetlejuice (2024).

En 1990, su rostro se volvió familiar para millones de hogares al encarnar a Kate McCallister, la madre de Kevin, en Mi pobre angelito, rol que repitió en la segunda entrega de la saga. Su actuación la consolidó como un ícono del cine familiar.

image
Catherine O'Hara.

Catherine O'Hara.

Comedia, culto y prestigio

O’Hara también dejó su huella en la animación al prestar su voz a Sally en El extraño mundo de Jack, y desarrolló una destacada colaboración con el director Christopher Guest en filmes como Waiting for Guffman, Best in Show y A Mighty Wind, consideradas obras de culto del humor estadounidense.

Años más tarde, su carrera vivió un nuevo punto alto con la serie Schitt’s Creek (2015–2020), donde interpretó a la inolvidable Moira Rose. Ese papel le valió un Emmy, un Globo de Oro y un SAG Award, y la consagró definitivamente ante una nueva generación de espectadores.

Sus últimos trabajos y vida personal

En los últimos años, O’Hara continuó activa en la industria. Participó en la serie The Studio (Apple TV+) y tuvo un rol destacado en la segunda temporada de The Last of Us (2025). Su última aparición pública fue en septiembre de 2025, durante una celebración posterior a los premios Emmy.

En lo personal, estuvo casada desde 1992 con el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció durante el rodaje de Beetlejuice. Juntos tuvieron dos hijos, Matthew y Luke, quienes la sobreviven.

Con su partida, Catherine O’Hara deja un legado artístico inmenso: personajes inolvidables, una comedia inteligente y una impronta que seguirá viva en la memoria del cine y la televisión mundial.

