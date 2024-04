Nicolás Clady se consagró campeón de la Copa Sudamericana de Tiro

El deportista dijo que la preparación es “dura, sobre todo en lo económico”, y argumentó que “gracias a mi papá tenemos municiones y repuestos, y así podemos seguir tirando y entrenando. Además de los precios no están trayendo nada porque es todo importado de Europa”, lamentó.

Los comienzos de Nicolás Clady

“Empecé haciendo tiro con pistola y lo hice por mi papá. Entrenaba en Alto La Viña y luego comencé a entrenar con escopeta. Después me empezó a ir bien y actualmente entreno con gente de Buenos Aires y Santiago del Estero, con el entrenador de la Selección”, indicó en Canal 4.

“Hace dos años que estoy con la selección”, subrayó Clady y dijo que logró ganar varios campeonatos nacionales y este fue su segundo campeonato sudamericano. “El mayor sueño es competir en una olimpíada, pero para eso hay que ganar un campeonato del mundo”, añadió.

Por el mundo

El tirador oriundo de nuestra provincia compitió en el campeonato del mundo de Alemania y en otros torneos internacionales. “Obtuve una medalla de Bronce en un Grand Prix de España en el 2021 y también competí en el torneo de las Américas en República Dominicana, pero no tuve un buen rendimiento por lo que se me rompió la escopeta”, dijo y admitió que los torneo internacionales son complicados, pero afirmó que “en los dos que participé, no estuve lejos de los mejores”.

