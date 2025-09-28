Nicolás Dematei: "Estamos más vivos que nunca"

Gimnasia de Jujuy no puede levantar cabeza. San Telmo dio un golpe en la trigésimo tercera fecha de la Primera Nacional , le ganó 3 a 2 y le propinó la cuarta derrota consecutiva. Para Nicolas Dematei hay cosas positivas por rescatar.

El equipo dirigido por José María Bianco abrió rápido el marcador con goles de Nicolás Morro y el arquero Joaquín Enrico. Sebastián Cocimano amplió la ventaja para San Telmo, pero el Lobo encontró vida con los goles de Diego López y Alejandro Quintana .

“El segundo tiempo fue diferente, es algo positivo, pero hay que seguir creciendo”, marcó el defensor, aunque admitió que por la falta de resultados en estas últimas fechas en la recta final, “hacemos mucha autocritica”.

“Estamos más vivos que nunca. Falta un lindo partido”, subrayó el experimentado zaguero, que indicó que “no pensamos en el reducido, vamos partido a partido”, y destacó que “tenemos toda la semana para seguir corriendo cosas”.

Gimnasia de Jujuy vuelve al 23 de Agosto

Gimnasia cerrará su participación en la fase regular del torneo ante Chacarita en el 23 de Agosto. Hoy el equipo de Matías Módolo está en la quinta posición con 54 puntos, a seis del equipo Funebrero que tiene esperanzas de ingresar al reducido.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugaron todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso.

Los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.