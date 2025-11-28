Ordenan allanamientos contra la financiera Sur Finanzas, ligada a Chiqui Tapia

El Gobierno denunció por lavado de dinero y evasión al financista Ariel Vallejo, ligado al Chiqui Tapia.

El viernes , el Juzgado Federal de Lomas de Zamora dispuso una serie de acciones preventivas en el marco de la investigación sobre un posible caso de lavado de dinero vinculado a la financiera Sur Finanzas, empresa relacionada con el círculo cercano del presidente de la AFA , Chiqui Tapia .

Estas medidas , que contemplan múltiples registros y allanamientos , se implementan tras la presentación de una denuncia que señalaba presuntas demoras en el avance del expediente .

A raíz de un informe presentado por la Dirección General Impositiva (DGI) , que detectó transacciones sospechosas por un total superior a 818 mil millones de pesos a través de billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas , la fiscal Cecilia Incardona dispuso además embargos preventivos y la congelación de las cuentas bancarias relacionadas con los involucrados.

La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó este viernes una serie de medidas cautelares en la investigación por presunto lavado de activos contra la financiera Sur Finanzas.

La financiera se encuentra en un escenario judicial complejo , luego de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispusiera recientemente levantar el secreto fiscal y bancario del empresario y de 14 compañías relacionadas . Esta decisión se enmarca en una causa iniciada en 2021 que investiga supuestas maniobras para acceder al dólar oficial durante el cepo cambiario .

La resolución también contempla un requerimiento de información sobre otras investigaciones en curso vinculadas a Vallejo, así como la realización de nuevas diligencias a cargo de la Gendarmería. El fiscal Eduardo Taiano, a quien se le había delegado la pesquisa, sigue participando activamente en el expediente.

La financiera enfrenta una situación judicial complicada.

Según informaron fuentes vinculadas al ámbito judicial, la investigación dirigida por la jueza Capuchetti analiza una supuesta estrategia para eludir las restricciones cambiarias implementadas durante la gestión de Alberto Fernández, con la finalidad de adquirir dólares a través de vías distintas al mercado oficial.

El origen del expediente se remonta a operaciones que aparentemente no coincidían con la actividad declarada de Sur Finanzas, una empresa que en los últimos diez años consolidó un papel cada vez más relevante dentro del sistema financiero alternativo y en el ámbito del fútbol.

Con esta resolución, Capuchetti intensificó el control sobre el conjunto de sociedades vinculadas a Vallejo y solicitó el acceso a los expedientes de otras investigaciones en curso, buscando consolidar la información e identificar posibles conexiones entre las transacciones bajo análisis.

Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto bancario y el congelamiento de cuentas de empresas, clubes de fútbol y asociaciones vinculadas a Ariel Vallejo.

Según señalaron fuentes judiciales, la iniciativa tiene como objetivo trazar el recorrido del dinero y determinar si existe un patrón recurrente entre las distintas imputaciones que enfrenta el empresario financiero.

Vínculo con la causa ANDIS

Asimismo, Sur Finanzas surge en la causa ANDIS, aunque por el momento está ligada únicamente a un episodio específico: la utilización de la plataforma de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, creada por la empresa de Vallejo, para presuntamente canalizar parte de fondos obtenidos por sobornos. Este hecho motivó el reciente allanamiento de la financiera.

La fiscal pidió una serie de allanamientos contra el financista ligado al Chiqui Tapia.

La figura de Vallejo llamó la atención de los entes de supervisión no solo por la magnitud de los movimientos en su billetera virtual, sino también por su incursión creciente en el fútbol argentino. Desde 2023, Sur Finanzas es el patrocinador principal de la Copa de la Liga Profesional, y sus marcas han sido visibles en las camisetas de numerosos clubes.