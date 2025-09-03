Padres de la Escuela de Minas denunciaron suspensión reiterada de clases

Escuela de Minas "Horacio Carrillo".

Padres de alumnos de la Escuela de Minas de Jujuy denuncian que la institución lleva meses sin garantizar una continuidad pedagógica. Según señalaron en diálogo con Canal 4, los estudiantes “difícilmente han tenido una semana completa de clases” desde que comenzó el ciclo lectivo.

El reclamo fue encabezado por Gastón Chedufau, padre de un alumno, quien sostuvo que la situación “ya colmó la paciencia de las familias”. Explicó que a las frecuentes medidas de fuerza y ausencias docentes se sumó este miércoles una suspensión de clases que consideraron “injustificada”.

“Anoche se informó que, por un supuesto corte de agua, no se iban a dictar clases. Sin embargo, esta mañana comprobamos que en la escuela había agua y en otras unidades académicas de la UNJu trabajaban normalmente. Recién después de que comenzamos a organizarnos como padres, anunciaron que las clases se restablecían desde las 3 de la tarde. Pero fue una reacción tardía”, expresó Chedufau.

image Reclamo de padres de alumnos de la Escuela de Minas. "El problema no es solo económico" El padre advirtió que la irregularidad en el dictado de clases afecta directamente a la formación de los alumnos: “La exigencia para los chicos es la misma que si hubieran tenido clases, o peor: se baja la vara de exigencia. Eso hace que quienes aspiran a una educación de excelencia no reciban el nivel académico que corresponde a la Escuela de Minas”, aseguró.

Los padres indicaron que ya presentaron varias notas a la dirección del establecimiento. Chedufau comentó que “nos dijeron que el problema no es solo económico. Parecería que también hay cuestiones políticas y sindicales detrás. Mientras tanto, los únicos perjudicados son los estudiantes”, lamentó. “Es un panorama desolador. Nuestros hijos merecen una escolarización completa y de calidad, y hoy no la están recibiendo”, concluyó Chedufau.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.