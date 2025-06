Amalia Granata denunció a Locomotora Oliveras: "Nació en Jujuy, vive en Córdoba y se radicó en Santa Fe"

La denuncia se basa en que l a ex boxeadora no reuniría las condiciones constitucionales para el cargo , y esto “habría afectado sustancialmente la voluntad popular y viciado de nulidad el resultado alcanzado por dicha fuerza política”, por lo que el pedido es que “ se declare la nulidad de la totalidad de la lista ”.

Granata explicó que la ex boxeadora habría realizado una radicación de residencia en Santo Tomé a solo meses de las elecciones , cuando para postularse debía tener dos años de residencia mínima. "La señora no figuraba en el padrón electoral , por lo que incluso no votó", acusó.

2022 (25).jpg Amalia Granata

Amalia Granata habló con el programa La Primera de la Tarde de esa provincia y dijo que “el objetivo es que se respeten las instituciones, porque la señora no nació en Santa Fe, sino que hizo el cambio de radicación en febrero pasado”.

Amalia Granata: “La señora Oliveras nació en Jujuy”

Agregó que “en notas periodísticas que dio el año pasado se observa que reside en Córdoba, pero también sabemos que reside en Buenos Aires, por un contrato laboral con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ”, subrayó.

“La señora Oliveras nació en Jujuy, vive en Córdoba y trabaja en un ministerio nacional de Buenos Aires. No figuraba en el padrón electoral, justamente por haber mudado su residencia en febrero, por lo que ella no votó. Ella va a ser reformadora de la Constitución de una provincia en la que no nació, no reside y no conoce. Solo hace unos años vino y puso algunos gimnasios”.

Explicó que la Constitución de la provincia de Santa Fe exige, para ser convencional, reunir las condiciones de elegibilidad de los diputados. Tener dos años de residencia inmediata en la provincia si no se hubiere nacido en ella".

Alejandra “Locomotora” Oliveras electa

Alejandra Oliveras fue la sexta candidata más votada en la provincia en las elecciones de abril pasado, encabezando la lista del Frente de la Esperanza, con 78.471 votos, y resultó electa como una de las tres representantes de esa fuerza política para la Convención Constituyente que reformará la Constitución Provincial.