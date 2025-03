Anses oficializó el bono y aumento para jubilados y pensionados: de cuánto será y desde cuándo

A partir del próximo mes, los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,4% sobre sus haberes , ajustados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de febrero de 2025. Esta medida, como todas las implementadas desde el año pasado, tiene un efecto directo sobre los pagos de los jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones para madres de siete hijos, entre otras.

La jubilación mínima, que actualmente se encuentra en $279.121,71, pasará a $285.820,63. A este monto se le sumará el tradicional bono de $70.000, llevando el total a $355.820,63, el cual es el monto que recibirán aquellos que perciben la jubilación mínima con bono. Esta cifra también se aplicará a las Pensiones No Contributivas para Madres de siete hijos.

Los jubilados y pensionados de la ANSES recibirán, además de sus aumentos, un bono extra de $70.000 en febrero. El nuevo aumento para jubilados llegará en abril 2025. Con un ajuste del 2,4%, la jubilación mínima subirá a $285.792. Para quienes reciban haberes mínimos, el ingreso total alcanzará $355.792 al sumar el bono de $70.000.

Bono para jubilados y pensionados

En el artículo 1 del Decreto 231/2025 se definió la entrega de un “BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($70.000) a los beneficiarios enunciados en el artículo 2° del presente decreto y cuyos haberes previsionales se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente medida, que se abonará en el mes de abril de 2025″.

El bono no solo será otorgado a los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, sino también a personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables. Además, se incluirá a quienes con la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado.

Bono para pensiones

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $228.656,50, que con el bono ascenderán a $298.656,50. Las personas que reciban prestaciones por invalidez laboral también verán un aumento similar. En este caso, la Prestación por Invalidez Laboral pasará de $200.074,44 a $270.074,44 con el bono.

Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un aumento de $102.704,13 para el próximo mes, mientras que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad recibirán un monto de $334.425,09.

Montos de jubilaciones y pensiones con los incrementos y bono