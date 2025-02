Caso Lian Gael Flores Soraide: renunció la abogada de la familia del pequeño

Live Blog Post

Renunció la abogada de la familia de Lian

La abogada Marina Romano contó que decidió renunciar a la querella del caso Lian por “diferencias de criterios”, tanto con su cliente, como con la fiscalía que lleva adelante la investigación. La letrada se constituyó como parte querellante para representar legalmente a Elías Flores, el papá del nene de 3 años que sigue desaparecido, pero se apartó del caso a las pocas horas.

“Estoy limitada colegialmente para hablar y tengo que ser cauta, que es lo que debe hacer una abogada cuando renuncia para cuidar a su cliente, pero puedo decir que hubo diferencias de criterios”, sostuvo.

“Por un lado, no estoy de acuerdo en como se está llevando a cabo la investigación. El día que mi cliente declaró en la unidad judicial, estuve afuera esperándolo y después pedí pasar, pero la fiscalía no aceptó que esté presente, no quiso que yo esté ahí”, dijo.

Elías Flores contó cómo fueron los momentos previos a la desaparición del nene de 3 años. (Video: eldocetv)

Por el otro, Romano dio a entender que desde la Justicia la incitaron a renunciar: “Supongo que la fiscal tendrá sus razones, pero no voy a avalar que los empleados judiciales le digan a viva voz a mi cliente que no necesitaba un abogado, que solo era una declaración en calidad de testigo y que no hacía falta una representación legal”.