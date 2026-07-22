Chiqui Tapia fue citado a declarar ante la Justicia de Estados Unidos

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , fue citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos , en el marco de una investigación relacionada con operaciones financieras y comerciales vinculadas a la entidad que conduce.

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La citación también alcanza al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino ; al empresario Javier Faroni y a Diego Lucero , según informó TN a partir de documentación judicial. Hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra las personas mencionadas en la investigación.

La novedad judicial trascendió luego del regreso al país de parte de la delegación argentina que participó del Mundial 2026. Según informó TN, Tapia habría sido demorado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York , poco antes de abordar el vuelo hacia Buenos Aires.

De acuerdo con la misma información, los agentes le habrían solicitado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos . El medio señaló además que otros dirigentes de la AFA habrían tenido que entregar computadoras y teléfonos antes de subir al vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas.

El procedimiento habría provocado una demora en la salida del avión. El vuelo, previsto inicialmente para las 6, terminó despegando cerca de las 8.15, lo que también retrasó la llegada de la delegación a Ezeiza.

Qué investiga la Justicia de Estados Unidos de Chiqui Tapia

La investigación está centrada en movimientos financieros y operaciones comerciales relacionadas con la AFA y empresarios vinculados a la entidad.

Fiscales federales y agentes del FBI buscan determinar cómo circularon fondos relacionados con la asociación a través del sistema financiero estadounidense y si alguna de esas operaciones podría eventualmente encuadrar en delitos bajo la legislación de ese país.

Entre los puntos bajo análisis aparecen operaciones vinculadas a TourProdEnter, una empresa relacionada comercialmente con la AFA que habría recibido cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias estadounidenses, según la información publicada.

Propiedades en Florida bajo análisis

Otro aspecto que tomó relevancia dentro de la pesquisa es la adquisición de propiedades en el sur de Florida vinculadas al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.

Según TN, las autoridades analizan la compra de al menos cuatro propiedades de lujo cuyo valor conjunto supera los 11 millones de dólares, con el objetivo de determinar el origen de los fondos utilizados para esas operaciones. Faroni mantiene vínculos comerciales con la AFA y también es investigado en Argentina desde fines de 2025 por el destino de fondos relacionados con la entidad.

No hay acusaciones formales en Estados Unidos

La investigación estadounidense se encuentra en desarrollo y uno de los próximos pasos será la presentación prevista para el 30 de julio ante la Justicia Federal de Florida. Hasta este miércoles 22 de julio, no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Claudio Tapia, Javier Faroni, Erica Gillette, Pablo Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación, de acuerdo con la información disponible.