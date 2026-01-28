Cómo llegar a la laguna esmeralda en Jujuy

La Laguna Esmeralda es otro paseo espectacular para agregar en tu lista de lugares para visitar en Jujuy.

La Laguna Esmeralda se consolida como una de las excursiones más atractivas para sumar al itinerario turístico de Jujuy . Conoce en detalle los datos clave y las indicaciones necesarias para acceder a este destino natural en tus próximas escapadas y poder disfrutar de un sitio natural del país que maravilla a todos los que lo visitan.

La Laguna Esmeralda , de notable valor paisajístico , se localiza dentro de la Reserva Natural Privada Puesto Las Tarukas , por lo que durante la visita resulta clave extremar los cuidados ambientales : no arrojar residuos, evitar cualquier tipo de contaminación del espejo de agua y respetar de manera estricta a la fauna del lugar , en especial a las tarucas .

El acceso al sitio requiere, en primera instancia, llegar hasta la localidad de Volcán , considerada la puerta de entrada sur a la Quebrada de Humahuaca . Desde allí también parte el Tren Solar , cuya primera estación se encuentra en ese pueblo.

La localidad de Volcán está ubicada a 42 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy y a 23 kilómetros al sur de Purmamarca , a la vera de la Ruta Nacional 9 .

Cabe destacar que no es recomendable acceder en verano por la temporada de lluvia

Al arribar al pueblo se inicia de manera obligatoria el tramo a pie, ya que el acceso al recorrido se realiza exclusivamente mediante trekking, independientemente del medio de transporte utilizado para llegar hasta allí, ya sea colectivo, vehículo particular, excursión o autostop.

El camino hasta la Laguna Esmeralda

El sendero que conduce a la Laguna Esmeralda se caracteriza por su atractivo paisajístico y por presentar un nivel de dificultad bajo durante la mayor parte del recorrido. La exigencia aumenta únicamente en el tramo final, instantes previos a la llegada, donde se presenta una pendiente pronunciada que demanda mayor esfuerzo físico y, en algunos sectores, el apoyo de las manos para avanzar con mayor estabilidad.

En ese último ascenso se superan aproximadamente entre 250 y 280 metros de desnivel. Al alcanzar la parte más alta, el recorrido ofrece una vista impactante del espejo de agua, cuyo intenso color turquesa recompensa plenamente el esfuerzo realizado.

Trekkingeros en el camino a la Laguna Esmeralda, Volcá, Jujuy.

Uno de los aspectos más destacados de este tramo es el contraste con el resto del camino, de marcha tranquila y accesible. Además, durante la subida final, al observar hacia atrás es posible divisar a la distancia el pueblo de Volcán, punto de inicio del trayecto, ubicado a unos tres kilómetros.

Otro aspecto relevante es que el recorrido se desarrolla a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Si bien no se trata de una altura en la que suele presentarse apunamiento, la exigencia física puede provocar cansancio y una respiración más agitada, por lo que se recomienda avanzar a un ritmo moderado y acorde a las propias capacidades.

También es importante tener en cuenta que la Laguna Esmeralda puede desaparecer durante los meses de verano como consecuencia de derrumbes en la zona, una condición que modifica de manera significativa el paisaje y el acceso.

El camino hasta la Laguna Esmeralda.

El entorno se caracteriza por la presencia de piedras sueltas y terrenos inestables, lo que fuera de la temporada seca —que va de mayo a noviembre— incrementa considerablemente los riesgos, además de dificultar la experiencia.

Para quienes no cuentan con experiencia en senderismo de montaña o no están familiarizados con la Quebrada de Humahuaca, se sugiere evaluar la posibilidad de realizar la caminata acompañados por un guía especializado, que garantice un recorrido seguro tanto en la ida como en el regreso.

Para obtener mayores precisiones sobre la Reserva Natural Privada Puesto Las Tarukas, se recomienda contactarse a través de su página oficial de Facebook, donde es posible realizar consultas directas al responsable del predio. En ese espacio también se encuentra disponible un número de WhatsApp para una comunicación más ágil.

Consejos para visitar la Laguna Esmeralda.

En cuanto al recorrido, la caminata demanda alrededor de tres horas en total, contemplando el trayecto de ida y regreso desde el pueblo de Volcán.

Consejos para visitar la Laguna Esmeralda

La Laguna Esmeralda se ubica al oeste de la Ruta Nacional 9, en el sector opuesto al casco urbano de Volcán. Para apreciarla en todo su esplendor, se recomienda visitarla durante la mañana, cuando la incidencia oblicua de la luz solar realza el intenso tono turquesa del agua.

Recomendación clave: realizar la visita con guía. En especial para quienes no cuentan con experiencia en la provincia ni en senderos de montaña, es aconsejable contratar a un guía habilitado. Existen distintos grupos y comunidades en Facebook donde es posible obtener referencias y contactar prestadores que organizan el acceso a la laguna de manera segura.

Laguna Esmeralda, Volcá, Jujuy.

En caso de realizar la excursión con un guía, es fundamental verificar que cuente con la habilitación correspondiente para ingresar al área. Si el recorrido se planifica de manera independiente, se debe tomar contacto previamente con la Reserva Natural Privada, ya que el sendero atraviesa un predio de carácter privado y el acceso está sujeto a autorización. No se trata de un tránsito libre por la montaña.

Recomendación: evitar la visita durante el verano. En la temporada estival, marcada por las lluvias, son frecuentes los derrumbes en la zona. Esto no solo impide apreciar la laguna —que suele quedar cubierta—, sino que incrementa de manera considerable el riesgo de accidentes. Por razones de seguridad, se sugiere optar en esos meses por alguno de los múltiples destinos alternativos que ofrece la provincia de Jujuy.

El sendero presenta un terreno predominantemente pedregoso y, en el tramo de ascenso, las piedras se encuentran sueltas. Por ese motivo, se recomienda utilizar calzado adecuado, con buena adherencia en la suela y firme sujeción en los tobillos, para reducir el riesgo de resbalones o torceduras.

Un paraíso escondido en Jujuy.

Un punto a considerar es la temperatura del agua. En los cursos de montaña suele ser baja, pero en este caso resulta especialmente extrema. Quienes evalúen ingresar a la laguna deben contemplar el uso de indumentaria térmica y llevar toalla y ropa de recambio seca.

La Laguna Esmeralda se presenta como una alternativa de gran atractivo natural dentro de la provincia. Para despejar dudas adicionales o ampliar información sobre este y otros destinos, se recomienda consultar fuentes especializadas y guías turísticas completas de Jujuy, donde se detalla la oferta disponible y las principales recomendaciones para planificar la visita.