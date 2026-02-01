Cuáles son los aumentos que llegan en febrero en Argentina

Desde el sector recordaron que los usuarios pueden consultar los detalles de sus planes —incluidos precios, prestadores y modalidades de cobertura— a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud, que permite comparar opciones disponibles en el sistema.
Aumento combustibles
El Gobierno volvió a aplicar parcialmente la suba del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directamente al precio del litro de nafta y gasoil. El ajuste sobre el valor final, de 1%, rige desde este domingo 1° de febrero de 2026.
A través del Decreto 74/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo resolvió diferir parcialmente los incrementos pendientes que se habían acumulado durante 2024 y los primeros tres trimestres de 2025. Así, el cronograma de aplicación de los aumentos se estiró hasta marzo de 2026.