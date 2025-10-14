Cuándo es el Cyber Monday 2025 en Argentina.

El calendario argentino de eventos de compras online se acerca a uno de los momentos clave del consumo previo a fin de año. El Cyber Monday 2025 despierta una fuerte expectativa entre los usuarios de comercio electrónico, en el marco de un fin de semana repleto de descuentos que da inicio con el clásico Black Friday .

Este ciclo de promociones se ha consolidado como un impulsor económico a nivel mundial , capaz de transformar los hábitos y tendencias de consumo .

El Cyber Monday 2025 tendrá lugar el lunes 1 de diciembre , inmediatamente después del Black Friday , que este año se celebrará el viernes 28 de noviembre . Durante ese fin de semana se desarrollará un extenso periodo de rebajas y promociones , que culminará con una jornada especialmente dedicada al comercio electrónico .

En el portal oficial del Black Friday se destacan varias de las marcas participantes . El sitio exhibe un listado de empresas que forman parte del evento, muchas de las cuales prolongan sus descuentos hasta el Cyber Monday , ofreciendo oportunidades adicionales a los consumidores.

La Anónima Online

Universal Assistance

Puma

Tiendamia

Mamás Mateas

LATAM

FOREO SWEDEN

Plataforma 1C

JetSMART

SAMSUNG

Carrefour

Devré

MacOwens

Whirlpool

Nike

Marriott Bonvoy

Puppis

Zebra

Nh Hoteles

Lenovo

Almundo

Cómo surgieron el “Black Friday” y “Cyber Monday”

Algunas de las principales marcas que participarán este año.

El origen contemporáneo del término se remonta a mediados de los años cincuenta, cuando la policía de Filadelfia comenzó a referirse como “Viernes Negro” al desorden que generaban las multitudes de compradores y fanáticos del fútbol americano el día siguiente a Acción de Gracias.

Con el tiempo, los comerciantes locales adoptaron la expresión, que alcanzó reconocimiento nacional en 1975, luego de que The New York Times la empleara para describir el tránsito y la aglomeración característicos de esa jornada.

cyber monday 21 La facturación del último cyber monday fue un 80% más alta que la de 2020. /Imagen ilustrativa

Desde entonces, el Black Friday experimentó un crecimiento sostenido hasta transformarse en una fecha clave para el consumo mundial. La extensión de horarios por parte de grandes cadenas, como Walmart en Estados Unidos, y el avance del comercio digital impulsado por internet, consolidaron el fenómeno, sumando días de descuentos y dando origen al Cyber Monday. En la actualidad, las ventas online alcanzan cifras récord cada año, situando a estas fechas como un importante motor de la economía global.