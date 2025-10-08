Diputados aprobó la ley que limita los DNU de Javier Milei

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles 8 de octubre, convocada por los bloques opositores. La sesión fue formalizada por el secretario parlamentario Adrián Pagan, tras el pedido de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coherencia, este último integrado por exlegisladores libertarios.
Aprobado
Diputados aprobó la ley que limita los Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei. La votación fue por 140 votos afirmativos, 80 negativos y 7 abstenciones.
En la sesión especial donde se aprobó la reforma al régimen de DNU, aunque el proyecto inicial sufrió modificaciones durante el debate, y volvería al Senado antes de convertirse en Ley. El proyecto propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU y si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto. La iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.