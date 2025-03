El maravilloso pueblo de Jujuy ideal para unas escapadas que no aparece en el mapa

El lugar más al norte de Argentina no es La Quiaca , como muchos piensan. De hecho, existe una pequeña localidad remota con escasas viviendas, donde residen solo unas 40 familias dedicadas al autoconsumo , situada aún más cerca de la frontera con Bolivia . Es un sitio ideal para los turistas curiosos que desean unas escapadas diferentes.

El Angosto: un lugar ideal para tus escapadas

Este asentamiento de Jujuy se encuentra en la región conocida como "Puna Subhúmeda", un área que se caracteriza por su clima seco, con una temperatura media anual de ocho grados. El lugar está completamente en armonía con su entorno natural: no hay señal para teléfonos móviles, no hay cobertura 3G ni 4G, y el sistema GPS no funciona en la zona.