EN VIVO: La Cámara de Diputados debate el proyecto de ficha limpia

Duro cruce entre Miguel Ángel Pichetto y la Izquierda

En medio de los incendios que azotan el sur del país, afectando especialmente a las provincias de Chubut y Río Negro, el jefe de la bancada de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, solicitó al Gobierno la detención inmediata de Facundo Jones Huala, líder de la RAM, por sus recientes declaraciones en las que justificó “los sabotajes y atentados incendiarios” y respaldó “la lucha armada”. La solicitud se dio en un contexto de fuerte tensión con los representantes de la izquierda.

"¿Cuándo las fuerzas federales actuarán para arrestar al señor Jones Huala, quien está claro que es un instigador de estos incendios?", preguntó Pichetto durante su intervención.

La situación se tensó cuando la diputada de la izquierda, Vanina Biasi, comenzó a interrumpirlo desde su banca, lo que obligó al presidente de la Cámara, Martín Menem, a intervenir y pedirle silencio. "No me interesa lo que piense Biasi. Son trotskistas, nunca me importó lo que piensan. Ellos y yo tenemos diferencias personales, no tengo nada que ver con ellos", respondió Pichetto con firmeza.

En medio de los gritos, Pichetto recordó: "Siempre te respeté, Biasi", y el presidente de la Cámara reiteró su llamado al orden para que la diputada pudiera seguir con su intervención sin más interrupciones.

El jefe de Encuentro Federal continuó su discurso, vinculando los responsables de los incendios con la organización Montoneros. "Estos grupos, protegidos por el montonerismo, tuvieron como asesor legal a [Roberto] Perdía, quien vivió en Bariloche y ayudó a los mapuches con una mutual de abogados. Perdía terminó defendiendo a mapuches que buscan la secesión, rechazan el himno nacional y no reconocen al Estado", señaló Pichetto, remarcando la relación con los movimientos setentistas.

Para concluir, Pichetto expresó: "Sé que hay quienes defienden a los pueblos originarios, pero las ocupaciones violentas y el uso del fuego como un arma de destrucción masiva no pueden ser tolerados. El señor Jones Huala ha incitado públicamente al incendio de nuestros parques nacionales, y le pregunto al gobierno y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿cuándo lo van a detener?".