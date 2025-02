EN VIVO: La Cámara de Diputados debate la suspensión de las Elecciones PASO

Live Blog Post

Esteban Paulón: "Soy maricón y me la banco"

Con una bandera del colectivo travesti-trans colocada en su banca, el diputado Esteban Paulón, del bloque Encuentro Federal, ofreció un contundente discurso al plantear una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y otros miembros del oficialismo. Esto ocurrió tras las declaraciones del mandatario en Davos, donde realizó lo que el legislador calificó como una "generalización injusta y peligrosa" al insinuar un vínculo entre las personas homosexuales y la pedofilia.

“Intentaron justificarlo, pero lo cierto es que el Presidente eligió, deliberadamente, el caso de una pareja en Estados Unidos para relacionar la bandera de la diversidad con la pedofilia. Entonces, me pregunto: ¿por qué no utilizó el caso de Gisèle Pelicot, en Francia, para asociar el matrimonio heterosexual con el abuso sexual extremo?", cuestionó Paulón.

El legislador fue más allá y agregó: "¿O por qué no mencionó al padre Julio Grassi para señalar que el catolicismo, llevado a su extremo, podría vincularse con la pedofilia? Eligió una pareja de varones porque sabía perfectamente lo que quería comunicar."

En este contexto, Paulón también respaldó la “marcha antifascista” que tuvo lugar el sábado pasado en rechazo a estas expresiones. “Se la pasaron diciendo que fue una manifestación kirchnerista. Yo fui uno de los organizadores, y no soy kirchnerista. Soy maricón, estoy orgulloso y me la banco. Participé de esa marcha para convocar a toda la sociedad democrática de nuestro país porque no vamos a regresar al encierro que pretenden imponer figuras como el jefe de gabinete, Guillermo Francos”, sentenció con firmeza.