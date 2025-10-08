Hay quórum en Diputados y buscarán limitar el uso de los DNU: mira en vivo

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles 8 de octubre, convocada por los bloques opositores para tratar un proyecto de ley que busca restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una de las principales herramientas utilizadas por el Gobierno ante la falta de mayoría en el Congreso.
Facundo Manes denunció a Martín Menem
El diputado Facundo Manes denunció en redes sociales que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo amenazó en un pasillo del Congreso.
Según su publicación, Menem le habría dicho: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”. Manes pidió “terminar con esta locura en la Argentina”.