Hoy habrá sesión en Diputados y debatirán un proyecto para limitar los DNU

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles 8 de octubre a las 12 , convocada por los bloques opositores para tratar un proyecto de ley que busca restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una de las principales herramientas utilizadas por el Gobierno ante la falta de mayoría en el Congreso.

Política. Diputados buscará transformar en ley el proyecto que limita los DNU de Javier Milei

La sesión fue formalizada por el secretario parlamentario Adrián Pagan, tras el pedido de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coherencia , este último integrado por exlegisladores libertarios.

Aunque inicialmente se preveía discutir la continuidad de José Luis Espert al frente de la Comisión de Presupuesto, su reciente renuncia restó peso a ese punto del temario. Sin embargo, algunos sectores analizan reactivar los proyectos que pedían su expulsión, presentados por Victoria Tolosa Paz y Facundo Manes , aunque no contarían con los dos tercios necesarios para avanzar más allá de un simple emplazamiento a comisiones.

El proyecto central que se debatirá busca limitar la capacidad del presidente de gobernar mediante decretos. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción del Senado, establece que cada DNU deberá ser tratado por el Congreso en un plazo máximo de 90 días . Si esto no ocurre, el decreto quedará automáticamente derogado .

Además, para que un DNU siga vigente, deberá contar con la aprobación explícita de ambas cámaras; en caso de que una sola lo rechace, perderá validez.

Esta cláusula genera especial preocupación en el oficialismo, ya que el peronismo mantiene mayoría en el Senado. No obstante, la aprobación en Diputados no está garantizada: ni el PRO ni la UCR firmaron dictámenes y podrían abstenerse o incluso acompañar al Gobierno.

Una agenda parlamentaria cargada

Además del debate sobre los DNU, los bloques opositores buscarán fijar un plazo límite para el tratamiento del Presupuesto 2026, con fecha tope el 20 de noviembre, a fin de evitar que el Ejecutivo cierre la discusión sin dictamen, como ocurrió el año pasado.

También se discutirán pedidos de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro Mario Lugones, a raíz de los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, vinculados a presuntas coimas en la compra de medicamentos.

En el orden del día figura la aprobación del orden de mérito para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo concurso tiene como principal candidata a María Paz Bertero, funcionaria bonaerense con trayectoria en políticas de género.

Otros temas incluyen la declaración de emergencia del sistema científico, un programa nacional para la prevención del Alzheimer, y la recomposición de fondos para la obra social de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, los gobernadores opositores impulsarán una reforma en la distribución del impuesto a los Combustibles, con el objetivo de recuperar fondos desviados a fideicomisos y reforzar los recursos provinciales.