miércoles 08 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2025 - 07:05
País.

Hoy habrá sesión en Diputados y debatirán un proyecto para limitar los DNU

La oposición busca limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y reducir la capacidad del Ejecutivo de gobernar por decreto.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Diputados convocó a una sesión.

Diputados convocó a una sesión.

Lee además
La Cámara Baja espera concretar el llamado a sesión para los próximos días.
Política.

Diputados buscará transformar en ley el proyecto que limita los DNU de Javier Milei
Facundo Figueroa asumió como diputado provincial
Legislatura.

Facundo Figueroa asumió como diputado provincial

La sesión fue formalizada por el secretario parlamentario Adrián Pagan, tras el pedido de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coherencia, este último integrado por exlegisladores libertarios.

Aunque inicialmente se preveía discutir la continuidad de José Luis Espert al frente de la Comisión de Presupuesto, su reciente renuncia restó peso a ese punto del temario. Sin embargo, algunos sectores analizan reactivar los proyectos que pedían su expulsión, presentados por Victoria Tolosa Paz y Facundo Manes, aunque no contarían con los dos tercios necesarios para avanzar más allá de un simple emplazamiento a comisiones.

Además, para que un DNU siga vigente, deberá contar con la aprobación explícita de ambas cámaras; en caso de que una sola lo rechace, perderá validez.

Esta cláusula genera especial preocupación en el oficialismo, ya que el peronismo mantiene mayoría en el Senado. No obstante, la aprobación en Diputados no está garantizada: ni el PRO ni la UCR firmaron dictámenes y podrían abstenerse o incluso acompañar al Gobierno.

Una agenda parlamentaria cargada

Además del debate sobre los DNU, los bloques opositores buscarán fijar un plazo límite para el tratamiento del Presupuesto 2026, con fecha tope el 20 de noviembre, a fin de evitar que el Ejecutivo cierre la discusión sin dictamen, como ocurrió el año pasado.

También se discutirán pedidos de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro Mario Lugones, a raíz de los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, vinculados a presuntas coimas en la compra de medicamentos.

En el orden del día figura la aprobación del orden de mérito para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo concurso tiene como principal candidata a María Paz Bertero, funcionaria bonaerense con trayectoria en políticas de género.

Otros temas incluyen la declaración de emergencia del sistema científico, un programa nacional para la prevención del Alzheimer, y la recomposición de fondos para la obra social de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, los gobernadores opositores impulsarán una reforma en la distribución del impuesto a los Combustibles, con el objetivo de recuperar fondos desviados a fideicomisos y reforzar los recursos provinciales.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 8 de octubre de 2025 - Diputados Argentina

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Diputados buscará transformar en ley el proyecto que limita los DNU de Javier Milei

Facundo Figueroa asumió como diputado provincial

La oposición llama a sesionar en Diputados para remover a José Luis Espert de Presupuesto

José Luis Espert también renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

Errores comunes al comprar palas de pádel y cómo evitarlos

Lo que se lee ahora
Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Programa Hogar de ANSES.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Transferencias bancarias.
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Banco Central.
Feriado.

Cierran los bancos por 3 días: cuándo y cómo extraer dinero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel