Javier Milei cumple un año como Presidente: a qué hora será su mensaje

El mensaje que irá por cadena nacional, será grabado esta tarde y luego de la emisión, el mandatario tiene estipulado un encuentro con sus ministros, colaboradores y funcionarios más cercanos para celebrar sus 365 días al frente del Poder Ejecutivo.

Por ahora no se sabe si Milei estará acompañado por su gabinete en el mensaje, pero allegados al Presidente adelantaron que en el discurso también aludirá a la coyuntura política y sus desavenencias con la oposición.

La asunción de Javier Milei

Luego de ser electo el 19 de noviembre del 2023, el economista se convirtió en el primer mandatario nacional libertario de la historia. En la ceremonia de asunción del 10 de diciembre pasado realizada en el Congreso de la Nación, hubo cientos de simpatizantes de La Libertad Avanza de todo el país, además de invitados especiales.

En su primer mensaje, Milei afirmó que "a ponerse de pie que vamos a salir", y agregó que "el desafío que tenemos es titánico, pero lo afrontaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino".

"Queremos un país distinto, donde el estado no dirija nuestras vidas, un país donde el que las hace las paga", dijo. "Un país donde el que corta, no cobra", y subrayó que "dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada".

"Nuestro compromiso con los argentinos es inalterable, aunque al principio sea duro. Sabemos que en el corto plazo empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, también sabemos que no todo está perdido”, recalcó.

“Los desafíos que tenemos son enormes. 100 años de fracaso no se deshacen en un día. Pero un día empieza. Y hoy es ese día. Tenemos los recursos, tenemos la gente, y mucho más importante tenemos las ideas de la libertad para salir adelante", indicó.