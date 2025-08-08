viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 12:34
Veto.

Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional

El presidente Javier Milei hablará esta noche a las 21 por cadena nacional. Se referirá al veto a las leyes sancionadas por el Congreso.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Javier Milei hablará en cadena nacional.

Javier Milei hablará en cadena nacional.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno mantendrá las reformas originales mediante otras herramientas legales —como reglamentos y resoluciones— pese al revés parlamentario.

Rechazo y continuidad de las reformas

El rechazo legislativo vino de gestos contundentes: el Senado desaprobó el DNU 70/2023 y tanto la Cámara alta como Diputados repudiaron los DNU 302/2024 y 594/2024, que proponían reformas estructurales y recortes presupuestarios. Según Francos, muchas de las reformas ya se encuentran en vigor, entre ellas la fusión o reducción de organismos estatales como el INTA e INTI.

El jefe de Gabinete defendió el ajuste fiscal: señaló que el déficit histórico era insostenible y resaltó que, gracias a las medidas oficiales, se alcanzó un superávit del 3,8 % del PBI en 2024 y se espera un 2,4 % para 2025.

Javier Milei
Javier Milei vetó las leyes.

Javier Milei vetó las leyes.

Tensión política y maniobra legal

Francos cuestionó la lógica de los rechazos, señalando que muchos legisladores que ayudaron a aprobar la delegación de facultades ahora rechazan los decretos. En su opinión, esa actitud resulta “medio ilógica”. A su vez, remarcó que, incluso si el Senado reitera el rechazo, el impacto será limitado porque los decretos ya están en vigencia.

Además, criticó el uso recurrente de facultades delegadas por parte de gobiernos anteriores —especialmente peronistas y kirchneristas—, mientras que el actual oficialismo se limitó al plazo otorgado y no buscó extenderlo..

Monedas de $5.
Numismática.

Pagan hasta $10 millones por una extraña moneda de $5

Por  Redacción de TodoJujuy

