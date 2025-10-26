domingo 26 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 - 21:29
Política.

La Libertad Avanza se impone con el 40,84% en las elecciones 2025 en Argentina

Luego de que la Dirección Nacional Electoral compartiera los primeros datos, se conoció que La Libertad Avanza se impone en gran parte del país en las elecciones legislativas 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
La Libertad Avanza se impuso en todo el país

La Libertad Avanza se impuso en todo el país

Este domingo 26 de octubre se realizaron las elecciones legislativas en todo el país y, con los resultados escrutados, se puede conocer que La Libertad Avanza se impone en gran parte del país como la principal fuerza política en los comicios 2025.

LLA logra marcar una gran tendencia en la mayoría de las provincias de la Argentina, con el 40,84% de los votos, obteniendo 64 bancas de diputados nacionales.

El porcentaje de las elecciones 2025 en todo el país

  • La Libertad Avanza: 40,84% - 64 bancas de diputados nacionales
  • Fuerza Patria: 24,50% - 31 bancas de diputados nacionales
  • Provincias Unidas: 5,12% - 5 bancas de diputados nacionales
  • Frente de Izquierda: 3,71% - 3 bancas de diputados nacionales
mapa argentina elecciones 2025 (1)

El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) supera a la del peronismo (40,84%) , que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Fuerza Patria y los sellos aliados terminaron primeros en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

De las 8 provincias que elegían senadores, el Gobierno se quedó con 6 (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa y Tierra del Fuego), lo que le permitirá equilibrar fuerzas en un recinto que hasta el momento le era muy esquivo.

Javier Milei
Javier Milei.

Javier Milei.

