Modificaciones de Mi ANSES en el Programa Hogar: quiénes dejan de cobrar el subsidio en julio 2025

A partir de julio de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lleva a cabo una serie de modificaciones en los criterios de acceso al Programa Hogar . Esta medida tiene como objetivo asegurar que el subsidio destinado a la compra de garrafas llegue a las familias de bajos recursos que realmente lo necesiten. Para ello, ANSES implementará un sistema automático de revisión de padrones, con el fin de detectar a los beneficiarios que no cumplen con los nuevos requisitos.

Otras causas de suspensión del subsidio

ANSES detectará automáticamente si un grupo familiar está recibiendo más de un subsidio del Programa Hogar. En esos casos, el pago será suspendido hasta regularizar la situación. Para ello, los beneficiarios deberán solicitar un turno, presentar la documentación pertinente y acreditar el error.

Otro motivo común de suspensión será la acumulación de cuotas sin cobrar. Si un beneficiario deja de retirar el subsidio durante tres meses consecutivos, el beneficio será dado de baja de forma automática. En estos casos, será necesario iniciar un nuevo trámite para volver a acceder al subsidio.

Requisitos para conservar el subsidio

Para seguir recibiendo el subsidio, los hogares deberán cumplir con varios requisitos: no tener acceso a gas natural, no estar incluidos en la Tarifa Social de Gas, y tener ingresos dentro de los límites establecidos. Además, los monotributistas podrán acceder al beneficio si están inscriptos hasta la categoría C (o D y E, dependiendo de la discapacidad y la región).

Cómo gestionar el Programa Hogar en 2025

Los interesados en acceder al Programa Hogar podrán gestionar el trámite de forma online a través de la plataforma Mi ANSES, utilizando su Clave de la Seguridad Social. También pueden hacerlo enviando un correo electrónico a [email protected].

De forma presencial, se podrá gestionar el subsidio en las oficinas de ANSES con turno previo o en los operativos territoriales organizados en distintos barrios. Las fechas y lugares de atención serán publicados en la web oficial del organismo.