Ni Jujuy, ni Chaco: hace unas escapadas distintas al pueblo testigo de visitas extraterrestres

Capilla del Monte, un pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de Córdoba, es visitado por miles de personas.

Como ejemplo, Agustín Galarza recorrió 600 kilómetros desde Santa Fe para conocer el Centro de Informes de Ovnis (CIO), situado en las laderas de las enigmáticas sierras que rodean Capilla del Monte.

"Me gusta leer y creo que es bueno que se sepa que no estamos solos", me dice. "A los gobiernos no les interesa que esto se sepa y por eso este tipo de lugares son importantes para que estemos mejor informados".

El Centro de Informes de Ovnis: un espacio para la evidencia

El Centro de Informes de Ovnis (CIO), creado hace más de dos décadas, se encuentra en una modesta vivienda de ladrillos, rodeada por jardines donde florecen cactus y diversas flores, bajo la atenta mirada de una escultura que representa al famoso extraterrestre verde con grandes ojos negros y una expresión que parece una sonrisa.

En las tiendas de suvenires de Capilla venden todo tipo de objetos relaciones a la figura típica del extraterrestre.

Luz Mary López, una colombiana que lleva 23 años residiendo en Argentina, es la encargada de gestionar el CIO y de impartir las conferencias que allí se realizan.

"Acá en Capilla se venden muchos mitos sobre sujetos, experiencias y civilizaciones más allá de lo humano, pero lo que nosotros presentamos es la evidencia documental de que los seres humanos no estamos solos", le dice a BBC Mundo.

En el salón principal de la vivienda, que también funciona como espacio para sus charlas y como estudio para la emisión radial que conduce, se exhiben afiches y recortes periodísticos, tanto antiguos como recientes, provenientes de medios locales e internacionales, que recopilan diversas evidencias del supuesto paso de seres extraterrestres por el planeta.

Luz Mary López es la directora del Centro de Informes de ovnis de Capilla del Monte.

Entre los casos registrados figuran las famosas líneas de Nazca en Perú, así como los emblemáticos monolitos de Stonehenge en Inglaterra.

La huella del Pajarillo: origen de una leyenda

En una de las paredes se exhibe un completo registro del episodio que dio origen a toda esta leyenda: la impresión dejada en el cerro Uritorco, conocido como la huella del Pajarillo, ubicado a unos cuatro kilómetros de Capilla del Monte.

Según la narración, el 9 de enero de 1986 un supuesto objeto volador no identificado se posó sobre una de las imponentes sierras de la región, dejando una marca ovalada que medía 122 metros de largo por 64 de ancho, la cual permaneció visible durante tres años.

Tres vecinos que residían cerca del cerro Pajarillo aseguraron haber observado esa noche un “cosa (nave) redonda con ventanillas” y después una “luz roja enceguecedora” que iluminó el interior de su vivienda.

Miles de turistas visitan Capilla del Monte en busca de experiencias trascendentales y ufológicas.

Estos testimonios fueron difundidos al día siguiente, y la historia se fue expandiendo rápidamente como una bola de nieve. De manera objetiva, la agencia estatal de noticias Télam informó que “Un objeto volador no identificado de grandes dimensiones, cuyas evoluciones fueron observadas por espacio de una hora, descendió en la ladera de una de las lomas de la Sierra del Pajarillo, a unos 12 kilómetros al noreste de Capilla del Monte”.

Con el paso del tiempo, se generaron diversas especulaciones, entre ellas que el fenómeno pudo haber sido un incendio intencional y controlado para impulsar el turismo local o que se trató de una prueba de misil realizada por las fuerzas armadas.

Entre mitos y verdades: las leyendas que nutren la mística local

Aunque es la más reconocida, la historia de la huella del Pajarillo es solo una de las numerosas leyendas que circulan en Capilla del Monte acerca de avistamientos y encuentros con entidades desconocidas.

Embed

Otra leyenda relata la existencia de la antigua ciudad de Erks, ubicada en el corazón del cerro Uritorco, donde supuestamente se conserva un "bastón de mando" que fue encargado hace unos 8.000 años por un cacique comechingón, perteneciente a la cultura indígena que habitaba la región y que decidió entregarse en un sacrificio colectivo ante la llegada de los conquistadores españoles. Se cree que en dicho bastón reside la sabiduría ancestral de la humanidad.