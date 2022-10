Live Blog Post

20:52 - Diputado oficialista criticó la distribución de subsidios del transporte

El diputado santafesino Roberto Mirabella, perteneciente al Frente de Todos, dijo que apoyará el proyecto en general pero no acompañará el artículo de distribución de los subsidios al transporte.

"No es que no quiera los subsidios, sino que no estoy de acuerdo cómo se distribuyen. Hay una asimetría grande entre Buenos Aires y el interior del país", indicó.

"Hoy teníamos una oportunidad para superar las asimetrías y propusimos que se corrijan pero no fue aceptado. Reconozco el esfuerzo por aumentar los subsidios pero no pasa por ahí, sino por su distribución simétrica y equitativa", agregó.

"No puede ser más caro trabajar en el interior que en Buenos Aires", finalizó.