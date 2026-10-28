Papa León XIV en Córdoba: inscripción, transporte y accesos para los peregrinos

En diálogo con Canal 4 de Jujuy, Patricia Machaca, voluntaria en Córdoba, explicó que las actividades serán gratuitas, pero remarcó un requisito fundamental para quienes quieran asistir: es necesario realizar una inscripción previa.
“Hay mucha gente que viene del interior y no sabe que tiene que inscribirse en la página” “Hay mucha gente que viene del interior y no sabe que tiene que inscribirse en la página”
Dónde inscribirse para ver al papa León XIV en Córdoba
Machaca explicó que los interesados deben ingresar al sitio elpapaenargentina.com.ar, seleccionar la sede correspondiente —Córdoba, Buenos Aires o Luján— y completar el registro para la actividad a la que desean asistir.
En el caso de Córdoba, se prevé una vigilia juvenil el lunes 9 de noviembre, desde las 18, como preparación para la celebración del día siguiente. La voluntaria indicó que la inscripción es necesaria tanto para participar de la vigilia como de la misa.
Además, recomendó consultar elpapaencordoba.com.ar para obtener información sobre accesos, cortes de tránsito, transporte, estacionamientos y actividades complementarias.
Dónde será la vigilia y cómo llegar
Según explicó Patricia, el encuentro se desarrollará en el predio de FAdeA, en el sector de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba. El lugar se encuentra a unos 15 kilómetros de la terminal de ómnibus, por lo que recomendó planificar el traslado con anticipación, especialmente para quienes lleguen desde otras provincias.
La voluntaria señaló que se organizarán distintos puntos de encuentro para que los asistentes puedan dirigirse caminando hacia el predio, como parte de una peregrinación. También indicó que habrá servicios especiales de colectivos gratuitos, sectores habilitados para estacionar y restricciones vehiculares en las inmediaciones del lugar. Entre los espacios mencionados para estacionamiento se encuentra el estadio Mario Alberto Kempes.
La recomendación para los peregrinos jujeños es consultar previamente los recorridos, horarios y accesos habilitados, ya que la circulación estará organizada para recibir a una gran cantidad de personas.
Una vigilia con música, oración y actividades para jóvenes
La vigilia del 9 de noviembre tendrá un fuerte protagonismo juvenil, aunque la convocatoria no estará limitada exclusivamente a ese grupo. Patricia, adelantó que habrá presentaciones musicales, espacios de oración, charlas espirituales y sacerdotes disponibles para confesiones.
“Acá, desde que nos enteramos de la noticia, todos están súper movilizados y muy entusiasmados” “Acá, desde que nos enteramos de la noticia, todos están súper movilizados y muy entusiasmados”
La voluntaria destacó que la preparación no es únicamente logística, sino también espiritual, y que el encuentro busca generar un espacio de reflexión y acercamiento a la fe. Para quienes viajen desde Jujuy, insistió en la importancia de organizar con tiempo el hospedaje y los traslados, además de completar la inscripción antes de asistir.
La visita del papa León XIV genera una importante expectativa en Córdoba y en todo el país, con una convocatoria que combina celebraciones religiosas, encuentros juveniles y actividades abiertas a los fieles previamente registrados.
Martes 10 de noviembre: Jorge Rojas y Jairo en Córdoba
El martes 10 de noviembre, a las 10, León XIV presidirá una misa en el predio de FAdeA, en el sector de la Escuela de Aviación Militar. Las actividades estarán precedidas por una vigilia que comenzará el lunes 9.
Artistas y grupos anunciados para la vigilia y la misa
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Jorge Rojas
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Jairo
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José Luis Miralles
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Ruah
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Coro Agnes
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Tradición Serrana
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DUITO
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Ignacio Sagala
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Andrés Castellano
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Toco Para Dios
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Maxi Larghi
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Pablo Martínez
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Trinidad
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Cor Mariae
La propuesta combinará música popular, expresiones religiosas y participación coral durante las actividades organizadas para recibir al pontífice.
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