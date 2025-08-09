Peñarol vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

Por el partido correspondiente a la llave 6 de la Copa Libertadores, Peñarol juega ante la Academia el martes 12 de agosto. El duelo se disputa desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Campeón del Siglo.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de mayo, en Tercera Fase del torneo Copa Libertadores 1997, y Racing Club lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Raphael Claus.

Los resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)

: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril) Fase de Grupos : Peñarol 2 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (8 de abril)

: Peñarol 2 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Olimpia 0 vs Peñarol 0 (23 de abril)

: Olimpia 0 vs Peñarol 0 (23 de abril) Fase de Grupos : San Antonio Bulo Bulo 0 vs Peñarol 3 (6 de mayo)

: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Peñarol 3 (6 de mayo) Fase de Grupos : Peñarol 3 vs Olimpia 2 (14 de mayo)

: Peñarol 3 vs Olimpia 2 (14 de mayo) Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)

Los resultados de Racing Club en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)

: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril) Fase de Grupos : Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)

: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril) Fase de Grupos : Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)

: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril) Fase de Grupos : Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)

: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo) Fase de Grupos : Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)

: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo) Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo) Horario Peñarol y Racing Club, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.