Peñarol vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Por el partido correspondiente a la llave 6 de la Copa Libertadores, Peñarol juega ante la Academia el martes 12 de agosto. El duelo se disputa desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Campeón del Siglo.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de mayo, en Tercera Fase del torneo Copa Libertadores 1997, y Racing Club lo ganó por 1 a 0.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Raphael Claus.
