lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 16:45
CINDAC.

Buscan a Ana Guadalupe Chávez, una adolescente de 16 años desaparecida en San Pedrito

La joven fue vista por última vez el 30 de enero. Se solicita colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Desesperada búsqueda.

Desesperada búsqueda.

Buscan a una adolescente en Jujuy.

Buscan a una adolescente en Jujuy.

Según el reporte oficial, la denuncia fue radicada el 2 de febrero, y la joven tiene domicilio en el barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy.

De acuerdo a la descripción brindada, Ana Guadalupe es de contextura física delgada y tez blanca. Al momento de ausentarse vestía pollera larga negra, zapatillas abotinadas negras y una remera tipo pupera de color negro.

Desde el CINDAC solicitan a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a localizarla, se comuniquen de inmediato a los números 911, 388-6860239, 388-6828607, o que se acerquen a la unidad policial más cercana.

La colaboración ciudadana resulta fundamental para dar con el paradero de la adolescente.

image
Buscan a una adolescente en Jujuy.

Buscan a una adolescente en Jujuy.

