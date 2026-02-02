Buscan a Ana Guadalupe Chávez, una adolescente de 16 años desaparecida en San Pedrito

Desesperada búsqueda. Buscan a una adolescente en Jujuy.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que se encuentra activa la búsqueda de Ana Guadalupe Chávez, una adolescente de 16 años que permanece desaparecida desde el 30 de enero de 2026.

Según el reporte oficial, la denuncia fue radicada el 2 de febrero, y la joven tiene domicilio en el barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy.

De acuerdo a la descripción brindada, Ana Guadalupe es de contextura física delgada y tez blanca. Al momento de ausentarse vestía pollera larga negra, zapatillas abotinadas negras y una remera tipo pupera de color negro.

Desde el CINDAC solicitan a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a localizarla, se comuniquen de inmediato a los números 911, 388-6860239, 388-6828607, o que se acerquen a la unidad policial más cercana.

La colaboración ciudadana resulta fundamental para dar con el paradero de la adolescente. image Buscan a una adolescente en Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.