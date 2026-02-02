Buscan a Ana Guadalupe Chávez, una adolescente de 16 años desaparecida en San Pedrito

Según el reporte oficial, la denuncia fue radicada el 2 de febrero, y la joven tiene domicilio en el barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy.
De acuerdo a la descripción brindada, Ana Guadalupe es de contextura física delgada y tez blanca. Al momento de ausentarse vestía pollera larga negra, zapatillas abotinadas negras y una remera tipo pupera de color negro.
Desde el CINDAC solicitan a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a localizarla, se comuniquen de inmediato a los números 911, 388-6860239, 388-6828607, o que se acerquen a la unidad policial más cercana.
La colaboración ciudadana resulta fundamental para dar con el paradero de la adolescente.