Choque sobre Ruta 2 dejó un herido con lesiones leves

Un siniestro vial se registró este martes por la tarde en la Ruta 2, a la altura del acceso a los barrios privados de La Almona, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

El hecho ocurrió cuando una camioneta Toyota y un auto Toyota colisionaron, luego de que uno de los vehículos intentara realizar una maniobra en U. En el auto viajaba una persona, mientras que en la camioneta se desplazaban tres ocupantes.

Como consecuencia del impacto, uno de los involucrados sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar por personal del SAME. Los test de alcoholemia realizados a ambos conductores arrojaron resultado negativo. Accidente en Ruta 2 En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia, Seguridad Vial y Bomberos, quienes ordenaron el tránsito y aseguraron la zona hasta la remoción de los vehículos. siniestro (4)

