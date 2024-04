Periodista contó en vivo que sufrió abuso sexual por parte de su padre y su tío

El primer personaje mencionado en el relato de Aleart fue su padre, quien se suicidó semanas atrás, a quien acusó de haber cometido delitos de índole sexuales contra su hermana desde que ella tenía tres años. Asimismo, lo acusó de involucrarlos en ciertas acciones tanto a él como a su otro hermano.

“Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus tres años en adelante, siendo él HIV positivo. Afortunadamente, no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, baja de peso corporal. Y sé que pensó cómo quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo”, arrancó manifestando el comunicador.

El periodista dijo que su papá se suicidó tras ser denunciado.

Solo en su despacho y desde el lugar donde suele presentar las noticias, continuó: “Yo fui testigo porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí y a mi hermano que mi hermana era una exagerada y que estaba loca. Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice”.

En esta situación, reveló que durante un extenso período instó a ella a presentar la denuncia. Finalmente, esto se materializó y el individuo fue acusado de cometer abuso sexual con circunstancias agravantes. “Pero la justicia se tomó su tiempo. Y mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida”, contó. Y le dijo a su hermana: “Te quiero decir, Sofi, que la película de terror se terminó”.

No obstante, Aleart subrayó que esos momentos de su narración eran simplemente "una parte del relato". Posteriormente, el reportero detalló los eventos que experimentó personalmente mientras estas circunstancias tenían lugar en su entorno familiar. El individuo central de los incidentes en cuestión fue otro de sus parientes, quien quedó exento a pesar de haber sido denunciado debido a la prescripción de su caso.

El periodista rosarino Juan Pedro Aleart trabaja en el reconocido noticiero local "De 12 a 14″.

“Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre de violento, abusador y una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, un tío en quien yo confiaba y que cumplió en muchas situaciones como padre mío, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante”, reveló.

Según sus afirmaciones, tras numerosos años soportando estos abusos, finalmente reunió el valor para comunicar en su residencia el tormento que estaba experimentando. Sin embargo, sus intentos fueron en balde, ya que ninguno de sus progenitores tomó medidas para detenerlo. “Yo seguí siendo abusado una y otra vez, y mi hermano también”, añadió.

Aleart, con una trayectoria de 18 años en el ámbito de los medios de comunicación, reveló al fin que en el año 2022 presentó una denuncia contra su tío. Esta acción resultó ser un desafío para él, dado que su tío es una figura pública, y como consecuencia, experimentó depresión.

" Esta es la primera vez que voy a contar la mía, mi propia historia", fueron las palabras que eligió el conductor para introducir el relato.

“Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más. Hacía ´De 12 a 14′ durante meses con un nudo en la garganta, me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie”, explicó sobre su decisión de hablar.

Sin embargo, la reacción que recibió por parte de la justicia ante este suceso no coincidió con sus expectativas: “Se presentaron un montón de pruebas, tres informes psicológicos de dos profesionales distintas, el test de Rorschach. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté en la justicia. Mi hermano declaró abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, que además fue denunciado por otra persona que no conozco”, indicó en mención una ex alumna de su tío y otra compañera.

Y apuntó: “Y la Justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, me dijeron, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado. Creíble y fundado. Pero que está prescrito. Y, por lo tanto, esta persona está libre”.

Al finalizar su relato, el periodista, quien expresó su gratitud en múltiples ocasiones hacia las autoridades del canal por brindarle la oportunidad de compartir su historia, afirmó que en la actualidad su caso está bajo la jurisdicción de la Corte provincial. Además, hizo un llamado urgente a modificar la legislación y a que las autoridades “se pongan del lado de los niños abusados sexualmente que hoy son adultos y no del lado de los abusadores”.