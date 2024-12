Un policía murió dentro de un casino del centro jujeño

WhatsApp Image 2024-12-05 at 5.25.52 PM.jpeg

image.png

Detalló que esta persona "no tenía identificación" y que "tenemos entendido que no trabajaba acá. Estaba vestido de civil y ya está identificado quien es. No hay algo que nos demuestre que hubo una persona que lo haya atacado, en un principio".

"Vimos todo el material de las cámaras. Va a trabajarse conforme a un protocolo de homicidio, como empezamos siempre investigando y posteriormente se podrá descartar. Por el momento no tenemos ninguna persona privada de la libertad. Vamos a tomar el acta de entrevista con los que estaban en el lugar", finalizó.